Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю – FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю – FT
Китай має хороші можливості, щоб витримати торгову війну Трампа
фото із відкритих джерел

Китай здатен переключити увагу на внутрішній споживчий попит та зменшити залежність від американського імпорту, розвиваючи власне виробництво

Президент США Дональд Трамп програє у торговельній війні проти Китаю. Про це заявила британська газета Financial Times, повідомляє «Главком»

«Якщо мета нової торгової війни Трампа з Китаєм полягає в тому, щоб змусити Пекін схилити коліно перед силою США, то результатом буде лише фрустрація та розчарування», – зазначають автори публікації.

На думку експертів, по-перше, у світі усвідомили ненадійність США під проводом Трампа. По-друге, зовнішня політика країни стала критично залежною від ринку державного боргу. Нарешті Китай продемонстрував готовність вести економічну війну на виснаження.

«Більшість країн тепер розуміють, що різні економічні доводи, які пропонують радники Трампа, є лише показухою. Поки Трамп при владі, на США не можна покластися, і жоден розсудливий лідер не приєднається до нього у хрестовому поході проти Китаю», – наводиться у статті перша причина.

У матеріалі наголошується, що Китай здатен переключити увагу на внутрішній споживчий попит та зменшити залежність від американського імпорту, розвиваючи власне виробництво. У результаті, якщо мета Трампа полягала в тому, щоб змусити Пекін прийняти умови США, то реальність може призвести лише до розчарування та фрустрації, йдеться у публікації.

«Трампу довелося відмовитись від високих тарифів після негативної реакції ринку. Таким чином Трамп втратив свої важелі впливу на торгових переговорах. Він не може знову підвищити тарифи, тому що ринок казначейських облігацій знову бунтуватиме», – йдеться у статті.

Раніше у США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104% митом. 

Читайте також:

Теги: США тарифи Китай Дональд Трамп ринок політика президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Мобілізація – це величезний комплекс заходів, котрий треба провести, і на котрий у армії немає ані повноважень, ані можливостей»
Чому у нас такі проблеми з мобілізацією?
7 квiтня, 15:12
Зеленський: Росіяни незаконно змінили керівництво ЗАЕС, але всі працівники там – українці
Зеленський розповів, чим росіяни шантажували працівників ЗАЕС, аби змусити їх працювати
20 березня, 17:30
Меморандум підписали нові керівники USAID – фінансовий директор Кеннет Джексон та головний операційний директор Джеремі Левін
USAID відродиться у новому форматі? США розробили план
20 березня, 21:59
Директор ЦРУ Реткліфф і директор національної розвідки Габбард заявляли, що в чаті Signal немає секретної інформації
«Чат Signal сколихнув Вашингтон»: Керівники розвідки США дають свідчення щодо витоку секретної інформації
25 березня, 19:59
Китай може приєднатися до миротворчої місії в Україні
Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні – Die Welt
22 березня, 11:42
Технічні переговори делегацій США з представниками України та Росії в Ер-Ріяді тривали 23-25 березня
США допоможуть Росії повернутися на світовий ринок сільського господарства
25 березня, 17:56
Приватні переговори Маска з Трампом щодо мит не дали результату
Маск особисто просив Трампа скасувати мита – WP
8 квiтня, 08:19
Китай заявляє, що «боротиметься до кінця» після того, як Трамп погрожує новими митами
Китай заявив, що не миритиметься з тарифним «шантажем» Трампа
8 квiтня, 10:50
Теммі Брюс зробила заяву щодо мит США
Понад 75 країн ведуть переговори зі США щодо мит – Держдеп
11 квiтня, 06:56

Економіка

Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю – FT
Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю – FT
Нові мита Трампа на авто вдарять по покупцях та виробниках – NBC News
Нові мита Трампа на авто вдарять по покупцях та виробниках – NBC News
«Вистачить на десятиліття»: Саудівська Аравія відкрила низку родовищ нафти та газу
«Вистачить на десятиліття»: Саудівська Аравія відкрила низку родовищ нафти та газу
Україна отримає рекордну допомогу від «Рамштайну»: названо суму
Україна отримає рекордну допомогу від «Рамштайну»: названо суму
Китай знайшов під морем великі запаси нафти
Китай знайшов під морем великі запаси нафти
Ціни на яйця у США напередодні Великодня оновили рекорд – WSJ
Ціни на яйця у США напередодні Великодня оновили рекорд – WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
126K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
44K
Померла колишня глава департаменту культури КМДА, директор музею Києва
27K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
Спецпредставник Трампа відреагував на обстріл Росією Сум

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua