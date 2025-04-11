Головна Техно Девайси
search button user button menu button

У Китаї розроблено пристрій, який дозволяє керувати роботами силою думки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Китаї розроблено пристрій, який дозволяє керувати роботами силою думки
У Китаї розробили робота, керованого думками
фото із відкритих джерел

Східно-китайський Університет представив технологію управління чотирилапим роботом силою думки

Команда професора Цзінь Цзіня зі Східно-китайського Університету розробила унікальну систему, що дозволяє керувати чотирилапим роботом з використанням тільки мозкової активності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на one.uz

Система ділиться на два типи завдань – ближні та далекі. Для ближніх завдань, що вимагають точної взаємодії з навколишнім середовищем, система використовує технології доповненої реальності, щоб відображати інформацію про рух робота та його оточення. Для завдань на великі відстані застосовується технологія змішаної реальності, що надає користувачеві інформацію для навігації і планування маршруту.

Особливістю системи є її здатність до адаптації у різних сценаріях використання, від медичної реабілітації до промислового огляду. Наприклад, у галузі охорони здоров'я вона може допомагати людям з обмеженими фізичними можливостями керувати роботизованими протезами для відновлення рухових функцій, а в промисловості – керувати роботами для інспекції та ремонту у складних чи небезпечних умовах.

Цей прорив не тільки розширює межі застосування робототехніки та інтерфейсів мозок-комп'ютера, але й відкриває нові можливості для інтеграції сучасних технологій у повсякденне життя, роблячи взаємодію з машинами більш інтуїтивно зрозумілим і доступним.

Раніше військові вчені Китаю запропонували оснастити наземних безпілотних роботів термобаричними боєголовками – зброєю масової ураження, яка поступається за смертоносністю тільки ядерній зброї. 

Читайте також:

Теги: Китай технології робота університет вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільшу небезпеку для людства становить варіант створення ШІ у рамках окремої держави
Штучний інтелект як «експериментальна філософія» чи вимога реальності?
19 березня, 22:00
Найбільше ФОПів з найманими працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області
Скільки українців працюють у ФОПів: регіони-лідери та тенденції
19 березня, 10:17
Німці обирать зручний формат роботи
Близько чверті німців працюють з дому: дослідження
25 березня, 14:53
Лідер Китаю може незабаром відвідати США на тлі торговельної війни між країнами
Розвідка назвала найбільшу військову загрозу для США
26 березня, 08:43
Китай хоче переманити дослідників ШІ
Китай намагається переманити звільнених американських держслужбовців
27 березня, 05:24
Китай розпочав військові навчання біля Тайваню
Китай почав військові навчання навколо Тайваню, назвавши президента острова «паразитом»
1 квiтня, 04:11
кожна громада має розвивати інфраструктуру, соціальні сервіси й середовище, яке буде комфортним і привабливим для життя
Як уряд планує втримати чоловіків в Україні після війни – пояснення Мінсоцполітики
30 березня, 19:59
Венс: Ми позичаємо гроші у китайських селян, аби купувати товари, які ці селяни ж і виготовляють
Віцепрезидент США потрапив у скандал через висловлювання про китайців
9 квiтня, 02:26
Лінь Цзянь називав безпідставними заяви про те, що громадяни Китаю допомагають Росії у війні
Пекін гостро відреагував на слова Зеленського про 155 китайців, які воюють на боці РФ
Вчора, 15:39

Девайси

У Китаї розроблено пристрій, який дозволяє керувати роботами силою думки
У Китаї розроблено пристрій, який дозволяє керувати роботами силою думки
Apple вивезла з Індії 1,5 млн iPhone, аби уникнути мит США – Reuters
Apple вивезла з Індії 1,5 млн iPhone, аби уникнути мит США – Reuters
У світі з'явиться смартфон із функцією ароматизації
У світі з'явиться смартфон із функцією ароматизації
Японський стартап показав інвалідний візок, який пересуватиметься сходами
Японський стартап показав інвалідний візок, який пересуватиметься сходами
Компанія Apple пішла на відчайдушний крок, щоб оминути нові мита Трампа
Компанія Apple пішла на відчайдушний крок, щоб оминути нові мита Трампа
Чи подорожчає iPhone в Україні через мита Трампа? Роз'яснення економіста
Чи подорожчає iPhone в Україні через мита Трампа? Роз'яснення економіста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
45K
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
21K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
20K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
18K
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua