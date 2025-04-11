У Китаї розроблено пристрій, який дозволяє керувати роботами силою думки

Східно-китайський Університет представив технологію управління чотирилапим роботом силою думки

Команда професора Цзінь Цзіня зі Східно-китайського Університету розробила унікальну систему, що дозволяє керувати чотирилапим роботом з використанням тільки мозкової активності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на one.uz

Система ділиться на два типи завдань – ближні та далекі. Для ближніх завдань, що вимагають точної взаємодії з навколишнім середовищем, система використовує технології доповненої реальності, щоб відображати інформацію про рух робота та його оточення. Для завдань на великі відстані застосовується технологія змішаної реальності, що надає користувачеві інформацію для навігації і планування маршруту.

Особливістю системи є її здатність до адаптації у різних сценаріях використання, від медичної реабілітації до промислового огляду. Наприклад, у галузі охорони здоров'я вона може допомагати людям з обмеженими фізичними можливостями керувати роботизованими протезами для відновлення рухових функцій, а в промисловості – керувати роботами для інспекції та ремонту у складних чи небезпечних умовах.

Цей прорив не тільки розширює межі застосування робототехніки та інтерфейсів мозок-комп'ютера, але й відкриває нові можливості для інтеграції сучасних технологій у повсякденне життя, роблячи взаємодію з машинами більш інтуїтивно зрозумілим і доступним.

Раніше військові вчені Китаю запропонували оснастити наземних безпілотних роботів термобаричними боєголовками – зброєю масової ураження, яка поступається за смертоносністю тільки ядерній зброї.