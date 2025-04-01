Китай почав військові навчання навколо Тайваню, назвавши президента острова «паразитом»

ЗС Китаю прямо назвали президента Тайваню Лай Чінте «паразитом»

Збройні сили Китаю розпочали масштабні спільні навчання армії, флоту та ракетних сил навколо Тайваню. Вони назвали ці дії «суворим попередженням і стримуванням незалежності Тайваню». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У заяві Східного командування театру дій китайські військові прямо назвали президента Тайваню Лай Чінте «паразитом».

Навчання охоплюють патрулювання бойової готовності, удари по цілях та блокування стратегічних маршрутів. Офіційні акаунти в WeChat та Weibo публікують зображення та відео, в яких президента Тайваню зображено як шкідника, що «отруює» острів.

«Основна увага приділяється таким навчанням, як патрулювання бойової готовності на морі та в повітрі, захоплення всебічного контролю, нанесення ударів по морських і наземних цілях і встановлення контролю за блокуванням ключових районів і маршрутів», – йдеться в заяві.

Відео під назвою Shell, де зображено Лай Чінте у вигляді мультяшного жука, який тримається за пару паличок над палаючим Тайванем, було на сторінці у соцмережі.

«Паразити отруюють острів Тайвань. Паразити видовбають острів. Паразити залицяються до остаточного знищення», – зазначено в анімації.

У Тайвані відбулась презентація нового безпілотного човна Endeavour Manta, який став перший у своєму роді. The War Zone пише, що про існування Endeavour Manta оголосила сьогодні тайванська Китайська суднобудівна корпорація (CSBC Corp.), яка виробляє кораблі та підводні човни для військового та цивільного використання.

Презентація відбулась під час заходу на воду у порту Гаосюн на півдні Тайваню.