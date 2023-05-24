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У Туреччині протестовано нову балістичну ракету «Тайфун» (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Туреччині протестовано нову балістичну ракету «Тайфун» (відео)
У Туреччині тестують нову балістичну ракету
фото:www.sonmuhur.com

У Туреччині провели другий тестовий запуск вітчизняної балістичної ракети «Тайфун»

В аеропорту Різе-Артвін у Туреччині здійснили другий тестовий пуск вітчизняної балістичної ракети «Тайфун». Зброя виготовлена ​​компанією Roketsan за підтримки Управління оборонної промисловості при адміністрації Туреччини. Очікується, що найближчим часом ракета «Тайфун», яка здатна подолати понад 500 км, надійде на озброєння та значно підвищить ефективність збройних сил Туреччини. Про це пише турецьке видання Milliyet.

Видання зазанчає, що мета Туреччини – налагодити виробництво балістичних ракет середньої дальності з дальністю 1000-3000 км. Компанія Roketsan також співпрацювала з іншим підприємством Kale Group під час виробництва ракетних двигунів, зробивши таким чином значні технологічні ноу-хау. Після турецької балістичної ракети Bora, яка має радіус дії 280 кілометрів, Туреччина перетнула поріг у 300 кілометрів із своєю новинкою «Тайфун».

18 жовтня 2022 року Roketsan здійснив випробування ракет між турецькими містами Різе та Сіноп у рамках проекту розробки ракетної системи «Тайфун». Ракета «Тайфун» успішно вразила ціль на відстані 561 км за 458 секунд. Швидкість «Тайфун» тоді перевищувала 70 км/хв. Другий тестовий постріл «Тайфун» зробив вчора в аеропорту Різе-Артвін над мобільною платформою. Щоправда,  жодних пояснень щодо дальності та швидкості «Тайфуну» поки що немає.

Milliyet нагадала, що дальність польоту балістичних ракет середньої дальності становить від 1000 до 3000 км. Турецькі тактичні балістичні ракети Yıldırım (J-160) мають радіус дії 150 км, а балістичні ракети Bora – 280 км.

Нагадаємо, в Україні недостатньо засобів, щоб захиститися від балістичних ракет ворога. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, в ефірі інформаційного телемарафону.

«На жаль, немає в нас достатньо засобів проти балістики на сьогоднішній день. Маємо системи Patriot на бойовому чергуванні. Але зрозуміло, що цього вкрай недостатньо, щоб перекрити всі необхідні нам напрямки, усі великі міста та усі важливі об’єкти критичної інфраструктури. Бо саме по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури  в Дніпрі сьогодні цілив ворог», – зазначив Юрій Ігнат.

Він також зазначив, що Україна потребує протибалістичної зброї за зразком Київської області. Адже шість "Кинджалів" під час потужної атаки, і до 10 балістичних ракет були знищені саме системою Patriot. 

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Теги: Туреччина зброя ракета озброєння ворог балістичні ракети

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