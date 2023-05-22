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В Україні мало засобів проти балістичних ракет – Повітряні сили

Наталія Порощук
glavcom.ua
В Україні мало засобів проти балістичних ракет – Повітряні сили
Patriot дозволяє максимально ефективно вражати балістичні ракети
фото: Commons

Україні потрібні системи Patriot та SAMP/T

В Україні недостатньо засобів, щоб захиститися від балістичних ракет ворога. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, в ефірі інформаційного телемарафону. 

«На жаль, немає в нас достатньо засобів проти балістики на сьогоднішній день. Маємо системи Patriot на бойовому чергуванні. Але зрозуміло, що цього вкрай недостатньо, щоб перекрити всі необхідні нам напрямки, усі великі міста та усі важливі об’єкти критичної інфраструктури. Бо саме по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури  в Дніпрі сьогодні цілив ворог», – зазначив Юрій Ігнат.

Він також зазначив, що Україна потребує протибалістичної зброї за зразком Київської області. Адже шість "Кинджалів" під час потужної атаки, і до 10 балістичних ракет були знищені саме системою Patriot. 

«Україна в нас велика і нам потрібно більше цих засобів. Ну і очікуємо безумовно літака F-16 – це топ тема сьогодні», – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

За словами, Ігната в повітряних силах очікують систем SAMP/T, які «можливо вже скоро будуть на бойовому чергуванні в Україні». 

Нагадаємо, що російський добровольчий корпус знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині. За словами воїнів, це вже третій рейд на територію РФ цього разу біля села Безлюдівка Білгородської області.

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Теги: SAMP/T війна балістичні ракети F-16 Юрій Ігнат

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