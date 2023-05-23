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Шольц повідомив, чим завершиться війна для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шольц повідомив, чим завершиться війна для України
Олаф Шольц: «Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу»
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини упевнений у тому, що Росії не вдасться здобути перемогу у війні проти України

Для України війна закінчиться тим, що вона стане повноправним членом Євросоюзу. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Die Welt.

За словами глави німецького уряду, він упевнений у тому, що Росії не вдасться здобути перемогу у війні проти України. «Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу як повноправний член», – підкреслив Шольц.

Він також зазначив, що його партія соціал-демократів, яка зараз входить до правлячої коаліції, підтримує дію в Європі принципів незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав та права народів на самовизначення.

Нагадаємо, у 2022 році Україна набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Для того, щоб стати повноправним членом блоку, Україні необхідно виконати ще низку умов.

Як повідомлялося. канцлер Німеччини Олаф Шольц, який у неділю, 14 травня, зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Берліна, опублікував допис у Twitter  українською мовою.

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Теги: війна Україна Олаф Шольц Європейський союз

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