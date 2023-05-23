Шольц повідомив, чим завершиться війна для України

Олаф Шольц: «Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу»

Канцлер Німеччини упевнений у тому, що Росії не вдасться здобути перемогу у війні проти України

Для України війна закінчиться тим, що вона стане повноправним членом Євросоюзу. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Die Welt.

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За словами глави німецького уряду, він упевнений у тому, що Росії не вдасться здобути перемогу у війні проти України. «Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу як повноправний член», – підкреслив Шольц.

Він також зазначив, що його партія соціал-демократів, яка зараз входить до правлячої коаліції, підтримує дію в Європі принципів незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав та права народів на самовизначення.

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Нагадаємо, у 2022 році Україна набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Для того, щоб стати повноправним членом блоку, Україні необхідно виконати ще низку умов.

Як повідомлялося. канцлер Німеччини Олаф Шольц, який у неділю, 14 травня, зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Берліна, опублікував допис у Twitter українською мовою.