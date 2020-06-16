У Viber тепер можна проводити відеоконференції



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У Viber тепер можна проводити відеоконференції

Viber запустив функцію групових відеочатів з можливою кількістю учасників до двох десятків людей

Месенджер Viber увів нову функцію, яка дозволяє проводити групові відеочати з можливою кількістю учасників до 20 осіб.

Про це повідомляє The Times Hub.

«Популярний додаток Viber запустив функцію групових відеочатів з можливою кількістю учасників до двох десятків людей. Розробники месенджера планували впровадити цю функцію ще навесні, але деякий час вона працювала в тестовому режимі», - йдеться в повідомленні.

Щоб почати спілкування з друзями, родичами або колегами, необхідно виконати наступні дії: натисніть на логотип відео в верхньому правому куті дисплея, виберіть контакти для підключення до виклику і натисніть клавішу виклику.

Якщо в процесі спілкування потрібне підключення нових респондентів, необхідно активувати опцію «Додати», щоб запросити контакти.

Представники месенджера заявили, що розмови в інтернеті стали частиною життя кожної людини, особливо під час пандемії нового типу коронавірусу Covid-19.