Україна може отримати американські високоточні ракети AGM-158 JASSM – Reuters

Сполучені Штати близькі до постачання ракет AGM-158 JASSM Україні

Сполучені Штати близькі до надання Україні крилатих ракет повітряного базування класу «повітря-поверхня» AGM-158 JASSM. Про це пише видання Reuters.

За словами американських чиновників, на яких посилається Reuters, спершу Сполучені Штати повинні розв’язати технічні питання.

AGM – 158 JASSM призначена для ураження важливих високозахищених стаціонарних і цілей (квазістаціонарних), що переміщуються, в будь-яких метеоумовах і в будь-який час доби з дистанцій поза зоною дії засобів ППО противника. Створена з використанням технологій малої радіолокаційної помітності. На ракеті встановлено турбореактивний двигун. У складі системи наведення, поряд з інерційною системою управління з корекцією від приймача сигналів супутникової системи GPS з високим ступенем радіоелектронного захисту використовується сучасна інфрачервона головка самонаведення, встановлена ​​система автономного розпізнавання цілей. Виробнича вартість: $0,85 млн.

Очікується, що про включення ракет JASSM до пакета військової допомоги буде оголошено цієї осені, повідомили три джерела, хоча остаточне рішення ще не прийнято.Один з американських чиновників заявив, що є зусилля, спрямовані на інтеграцію ракети на літаки радянського виробництва.

До слова, політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною. Про це на брифінгу у вівторок, 3 вересня, повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер.Він нагадав, що глава Пентагону Ллойд Остін матиме нагоду зустрітися з українськими і міжнародними партнерами наприкінці цього тижня в межах формату «Рамштайн».