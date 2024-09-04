Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Україна може отримати американські високоточні ракети AGM-158 JASSM – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна може отримати американські високоточні ракети AGM-158 JASSM – Reuters
AGM-158 JASSM може бути переданий ЗСУ
Фото з відкритих джерел

Сполучені Штати близькі до постачання ракет AGM-158 JASSM Україні 

Сполучені Штати близькі до надання Україні крилатих ракет повітряного базування класу «повітря-поверхня» AGM-158 JASSM. Про це пише видання Reuters.

За словами американських чиновників, на яких посилається Reuters, спершу Сполучені Штати повинні розв’язати технічні питання.

AGM – 158 JASSM призначена для ураження важливих високозахищених стаціонарних і цілей (квазістаціонарних), що переміщуються, в будь-яких метеоумовах і в будь-який час доби з дистанцій поза зоною дії засобів ППО противника. Створена з використанням технологій малої радіолокаційної помітності. На ракеті встановлено турбореактивний двигун. У складі системи наведення, поряд з інерційною системою управління з корекцією від приймача сигналів супутникової системи GPS з високим ступенем радіоелектронного захисту використовується сучасна інфрачервона головка самонаведення, встановлена ​​система автономного розпізнавання цілей. Виробнича вартість: $0,85 млн.

Очікується, що про включення ракет JASSM до пакета військової допомоги буде оголошено цієї осені, повідомили три джерела, хоча остаточне рішення ще не прийнято.Один з американських чиновників заявив, що є зусилля, спрямовані на інтеграцію ракети на літаки радянського виробництва.

До слова, політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною. Про це на брифінгу у вівторок, 3 вересня, повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер.Він нагадав, що глава Пентагону Ллойд Остін матиме нагоду зустрітися з українськими і міжнародними партнерами наприкінці цього тижня в межах формату «Рамштайн».

Читайте також: Стало відомо, коли США можуть передати Україні ракети великої дальності для F-16
Теги: США політика ракета озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експрем'єр-міністр України Павло Лазаренко проживає із своєю другою дружиною і трьома дітьми в окрузі Марін неподалік Сан-Франциско
США збираються конфіскувати гроші експрем'єра Лазаренка на користь України
6 серпня, 10:19
За словами Блінкена, подальші атаки лише продовжують конфлікт, нестабільність та небезпеку для всіх
Перемовини між Ізраїлем та ХАМАС на завершальному етапі – Блінкен
7 серпня, 16:10
РФ використовують нові бомби, щоб атакувати Сумщину
Росія на Сумщині вперше застосувала нові бомби: подробиці
9 серпня, 21:30
Занепокоєння через високу вартість житла в Америці стають критичними напередодні виборів
«Американська мрія стала жахом»: США зіштовхнулись із житловою проблемою
19 серпня, 17:53
На мітингу на підтримку Трампа в Міннесоті пролунав хіт гурту The Winner Takes it All
ABBA заборонила Трампу використовувати свою музику в передвиборчій кампанії
29 серпня, 15:09
Увесь світ спостерігає за виборами майбутнього президента США
Трамп vs Гарріс: Букмекери назвали фаворита (графіка) вибори у сша
22 серпня, 06:00
Літій у Солтон-Сі суспендований у надгарячій рідині, і його легше добувати
Монополії Китаю кінець? У США виявлено озеро із гігантськими покладами літію
22 серпня, 17:39
Пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі завершено
Зросла кількість загиблих у готелі в Кривому Розі
28 серпня, 06:54
Росія завдала удару по Харкова ракетою «Гром-Е1»
Окупанти атакували Харків ракетою «Гром-Е1» (фото)
1 вересня, 03:52

HiTech

Україна може отримати американські високоточні ракети AGM-158 JASSM – Reuters
Україна може отримати американські високоточні ракети AGM-158 JASSM – Reuters
Туреччина провела бойовий політ нового безпілотника Anka-3 (відео)
Туреччина провела бойовий політ нового безпілотника Anka-3 (відео)
«Вистрілив і забув»: розробники показали, на що здатен новий ПЗРК Vshorad (відео)
«Вистрілив і забув»: розробники показали, на що здатен новий ПЗРК Vshorad (відео)
Штучний інтелект неочікувано почав «тупішати» – Computerworld
Штучний інтелект неочікувано почав «тупішати» – Computerworld
Китайці знайшли новий варіант застосування ядерної зброї у космосі
Китайці знайшли новий варіант застосування ядерної зброї у космосі
США заборонили польоти ракеті Falcon 9 на тлі інциденту з невдалим приземленням
США заборонили польоти ракеті Falcon 9 на тлі інциденту з невдалим приземленням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
40K
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Ракетний удар по Полтаві: оголошено збір крові для поранених (оновлено)
12K
«Злочинці будуть покарані». Сирський відреагував на трагедію у Полтаві

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua