Україна може отримати американські високоточні ракети AGM-158 JASSM – Reuters
Сполучені Штати близькі до постачання ракет AGM-158 JASSM Україні
Сполучені Штати близькі до надання Україні крилатих ракет повітряного базування класу «повітря-поверхня» AGM-158 JASSM. Про це пише видання Reuters.
За словами американських чиновників, на яких посилається Reuters, спершу Сполучені Штати повинні розв’язати технічні питання.
Очікується, що про включення ракет JASSM до пакета військової допомоги буде оголошено цієї осені, повідомили три джерела, хоча остаточне рішення ще не прийнято.Один з американських чиновників заявив, що є зусилля, спрямовані на інтеграцію ракети на літаки радянського виробництва.
До слова, політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною. Про це на брифінгу у вівторок, 3 вересня, повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер.Він нагадав, що глава Пентагону Ллойд Остін матиме нагоду зустрітися з українськими і міжнародними партнерами наприкінці цього тижня в межах формату «Рамштайн».
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