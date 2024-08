Трамп vs Гарріс: Букмекери назвали фаворита (графіка)

Як відомо, виборча система США є вельми складною. Президента обирають не безпосередньо громадяни, а колегія виборників, що складається з 538 представників від 50 штатів і столиці Вашингтона. Для перемоги кандидат має здобути мінімум 270 голосів. Результати підрахунку затверджуються на спільній сесії Конгресу. Якщо голоси колегії виборників розділяться порівну між кандидатами у президенти, то переможця визначатимуть законодавці Палати представників. Якщо їм не вдасться визначитися, то долю виборів вирішуватимуть у Сенаті.

У 48 штатах виборники дотримуються системи «переможець забирає все» (the winner takes it all). Наприклад, у Каліфорнії впевнена більшість зазвичай обирає демократів. Це означає, що всі голоси виборників ідуть кандидату від демократів. У цьому штаті республіканці навіть не намагаються кидати демократам виклик. Зате у Техасі традиційно більшість мають республіканці.

Існують так звані штати, які коливаються. Це ті, де напередодні виборів спостерігається приблизно однаковий рівень популярності кандидатів від обох основних партій. Результати виборів в таких штатах зазвичай є предметом підвищеної уваги, оскільки часто саме вони роблять вирішальний внесок у загальну перемогу одного з кандидатів. Тобто, основна боротьба точитиметься саме за них - штати, виборці яких ще не визначилися зі своїм кандидатом.