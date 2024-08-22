Трамп vs Гарріс: Букмекери назвали фаворита (графіка)

Кому пророкує перемогу тоталізатор? Прогноз у кожному зі штатів

У Сполучених Штатах відбувся з’їзд Демократичної партії. Метою з’їзду, що проходив 19-22 серпня у Чикаго, штат Іллінойс, було затвердження Камали Гарріс кандидаткою в президенти – разом з кандидатом у віцепрезиденти Тімом Волцом.

Гарріс, як відомо, замінила Джо Байдена у президентських перегонах проти республіканця, колишнього президента США Дональда Трампа. Після дебатів 27 червня, які виявилися відверто провальними для Байдена, демократи почали шукати йому заміну і знайшли – енергійну Камалу.

Камала зі своїм кандидатом у віцепрезиденти Тімом Волцом фото: EPA

Як тільки рішення про заміну Байдена на Гарріс було ухвалено всередині Демократичної партії, вона одразу взялася за передвиборчу кампанію. За даними аналітиків, з 21 липня вона витратила $57 млн на рекламу у Google і Мета – у порівняння з $5,6 млн витрат на ці цілі Трампа.

Гарріс також витратила більше за Трампа на рекламу на стрімінгах Netflix, Hulu, Peacock від NBC – $56 млн проти $30 млн. І такі витрати одразу дали свої плоди.

Камала Гарріс – кандидатка у президенти від демократів, тепер вже офіційно фото: The Hill

Згідно з результатами опитування на 14 серпня, за Камалу Гарріс готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа – це за даними опитування Cook Political Report Swing State Project. Ще 5% виборців не визначилися. Уже зараз Гарріс незначно, але випереджає експрезидента у п’ятьох з семи ключових штатів (Арізона, Мічиган, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсін). У свою чергу Трамп випереджає Гарріс лише у Неваді, проте, з моменту попереднього опитування у травні, вона тут зменшила свій відрив у шість пунктів. У штаті Джорджія в обох кандидатів у президенти однаковий відсоток підтримки: по 48%, в Арізоні, де раніше Трамп випереджав Байдена на один пункт, нині Камала випереджає Трампа на два. Вона також випереджає Трампа в Північній Кароліні, подолавши перевагу Трампа аж у сім пунктів у штаті в травні, і обганяє його на один пункт в Пенсільванії, де Трамп раніше випереджав Байдена на три.

Як відомо, республіканці провели свій з’їзд в кінці липня і виснули Дональда Трампа кандидатом у президенти, а напарником його на віцепрезидентську посаду затвердили сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Якщо Трамп стане президентом США, Джей Ді Венс опинеться у кріслі віцепрезидента фото: CNN

До слова, без курйозів під час з’їзду Демократичної партії не обійшлося: американська преса активно обговорює вбрання, в якому Камала Гарріс там зʼявилася.

Як пише The New York Times, її костюм кольору «засмаги» нагадує костюм 44-го президента США Барака Обами, у якому той у 2014 році вийшов на пресконференцію щодо американських військ в Іраку та Сирії. Тоді багато журналістів й оглядачів розкритикували Обаму за «несерйозний» колір ділового костюма під час обговорення серйозної теми.

Камала Гарріс та Барак Обама фото з відкритих джерел

Поки Камала епатує своїм зовнішнім виглядом, а Трамп безуспішно намагається придумати їй «прилипливе» принизливе прізвисько, світ та американці спостерігають за перебігом передвиборчої гонки.

Як обирають президента США Як відомо, виборча система США є вельми складною. Президента обирають не безпосередньо громадяни, а колегія виборників, що складається з 538 представників від 50 штатів і столиці Вашингтона. Для перемоги кандидат має здобути мінімум 270 голосів. Результати підрахунку затверджуються на спільній сесії Конгресу. Якщо голоси колегії виборників розділяться порівну між кандидатами у президенти, то переможця визначатимуть законодавці Палати представників. Якщо їм не вдасться визначитися, то долю виборів вирішуватимуть у Сенаті. У 48 штатах виборники дотримуються системи «переможець забирає все» (the winner takes it all). Наприклад, у Каліфорнії впевнена більшість зазвичай обирає демократів. Це означає, що всі голоси виборників ідуть кандидату від демократів. У цьому штаті республіканці навіть не намагаються кидати демократам виклик. Зате у Техасі традиційно більшість мають республіканці. Існують так звані штати, які коливаються. Це ті, де напередодні виборів спостерігається приблизно однаковий рівень популярності кандидатів від обох основних партій. Результати виборів в таких штатах зазвичай є предметом підвищеної уваги, оскільки часто саме вони роблять вирішальний внесок у загальну перемогу одного з кандидатів. Тобто, основна боротьба точитиметься саме за них - штати, виборці яких ще не визначилися зі своїм кандидатом.

Що кажуть букмекери

Президентські вибори у США традиційно також в епіцентрі уваги букмекерів. «Главком» проаналізував сайти кількох провідних букмекерських контор світу (зокрема, William Hill, Betway, Bet365, SkyBet), які оцінили шанси кандидатів як на загальну перемогу, так і на успіх в кожному зі штатів окремо.

На даний момент, на думку букмекерів, шанси Дональда Трампа і Камали Гарріс на перемогу є майже рівними, але певну перевагу все ж має Гарріс. Коефіцієнт на демократку становить 1.8. Імовірність успіху Трампа букмекери оцінюють коефіцієнтом 2.00. Інші ж претенденти на крісло президента США мають лише теоретичні шанси на перемогу.

Трамп заявив, що має кращий вигляд, ніж Камала фото з відкритих джерел

Якщо ж вести мову про кожен штат окремо, то їх, відповідно до оцінки букмекерів, умовно можна поділити на п’ять груп: штати в яких Трамп чи Гарріс мають переконливу перевагу, штати в яких вони мають відносну перевагу, та штати, в яких шанси на перемогу кандидатів є майже рівними.

Варто зазначити, що саме за ті штати, де немає переконливого фаворита, і буде точитися основна боротьба між республіканцями та демократами.

Штат (кількість виборників) Переконлива перевага Трампа Переконлива перевага Гарріс Перевага Трампа Перевага Гарріс Фаворит відсутній Аляска (3) Арканзас (6) Алабама (9) Аризона (11) Каліфорнія (54) Колорадо (10) Коннектикут (7) Делавер (3) Флорида (30) Джорджія (16) Гаваї (4) Айдахо (4) Іллінойс (19) Індіана (11) Айова (6) Канзас (6) Кентуккі (8) Луїзіана (8) Мен (2) Мен-1 (1) Мен-2 (1) Меріленд (10) Массачусетс (11) Мічиган (15) Міннесота (10) Міссісіпі (6) Міссурі (10) Монтана (4) Небраска (2) Небраска-1 (1) Небраска-2 (1) Небраска-3 (1) Невада (6) Нью-Гемпшир (4) Нью-Джерсі (14) Нью-Мексико (5) Нью-Йорк (28) Північна Кароліна (16) Північна Дакота (3) Огайо (17) Оклахома (7) Орегон (8) Пенсильванія (19) Род-Айленд (4) Південна Кароліна (9) Південна Дакота (3) Теннессі (11) Техас (40) Юта (6) Вермонт (3) Вірджинія (13) Штат Вашингтон (12) Місто Вашингтон (3) Західна Вірджинія (4) Вісконсин (10) Вайомінг (3)

Як бачимо, основна боротьба, згідно з прогнозами аналітиків, розгорнеться за голоси виборників семи штатів – Мічигану, Невади, Північної Кароліни, Джорджії, Аризони, Вісконсину та Пенсильванії.

На думку букмекерів наразі Гарріс гарантовано може розраховувати на 226 голосів виборників. Щоб здобути такі омріяні 270 голосів, згідно з прогнозами аналітиків, вона має здобути перемогу ще у кількох штатах, які в сумі принесуть їй мінімум 44 голоси.

Наприклад, Пенсильванія, Мічиган та Вісконсин, штати в яких наразі демократи мають перевагу, в сумі як раз і можуть дати зазначені вище 44 голоси.

Дональду Трампу ж букмекери прогнозують 219 гарантованих голосів виборників. Для перемоги йому потрібно ще буде «знайти» мінімум 51 голос.

Наприклад, таку кількість йому можуть гарантувати перемоги у Джорджії, Північній Кароліні, Аризоні та Вісконсині.

Саме тому завдання Трампа є складнішим – йому потрібно вигравати у мінімум чотирьох штатах, які ще не визначилися (Гарріс вистачить забрати собі лише три таких штати).

До того ж, Трампу треба буде ще й перемогти у мінімум одному штаті, де наразі перевагу мають саме демократи.

Гарріс ж, як вже зазначалося вище, достатньо вигравати лише у тих штатах, в яких демократи, на думку букмекерів, і так мають перевагу.

Артем Худолєєв, Наталія Сокирчук, «Главком»