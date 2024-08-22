Трамп vs Гарріс: Букмекери назвали фаворита (графіка)

Кому пророкує перемогу тоталізатор? Прогноз у кожному зі штатів
У Сполучених Штатах відбувся з’їзд Демократичної партії. Метою з’їзду, що проходив 19-22 серпня у Чикаго, штат Іллінойс, було затвердження Камали Гарріс кандидаткою в президенти – разом з кандидатом у віцепрезиденти Тімом Волцом.
Гарріс, як відомо, замінила Джо Байдена у президентських перегонах проти республіканця, колишнього президента США Дональда Трампа. Після дебатів 27 червня, які виявилися відверто провальними для Байдена, демократи почали шукати йому заміну і знайшли – енергійну Камалу.
Як тільки рішення про заміну Байдена на Гарріс було ухвалено всередині Демократичної партії, вона одразу взялася за передвиборчу кампанію. За даними аналітиків, з 21 липня вона витратила $57 млн на рекламу у Google і Мета – у порівняння з $5,6 млн витрат на ці цілі Трампа.
Гарріс також витратила більше за Трампа на рекламу на стрімінгах Netflix, Hulu, Peacock від NBC – $56 млн проти $30 млн. І такі витрати одразу дали свої плоди.
Згідно з результатами опитування на 14 серпня, за Камалу Гарріс готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа – це за даними опитування Cook Political Report Swing State Project. Ще 5% виборців не визначилися. Уже зараз Гарріс незначно, але випереджає експрезидента у п’ятьох з семи ключових штатів (Арізона, Мічиган, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсін). У свою чергу Трамп випереджає Гарріс лише у Неваді, проте, з моменту попереднього опитування у травні, вона тут зменшила свій відрив у шість пунктів. У штаті Джорджія в обох кандидатів у президенти однаковий відсоток підтримки: по 48%, в Арізоні, де раніше Трамп випереджав Байдена на один пункт, нині Камала випереджає Трампа на два. Вона також випереджає Трампа в Північній Кароліні, подолавши перевагу Трампа аж у сім пунктів у штаті в травні, і обганяє його на один пункт в Пенсільванії, де Трамп раніше випереджав Байдена на три.
Як відомо, республіканці провели свій з’їзд в кінці липня і виснули Дональда Трампа кандидатом у президенти, а напарником його на віцепрезидентську посаду затвердили сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.
До слова, без курйозів під час з’їзду Демократичної партії не обійшлося: американська преса активно обговорює вбрання, в якому Камала Гарріс там зʼявилася.
Як пише The New York Times, її костюм кольору «засмаги» нагадує костюм 44-го президента США Барака Обами, у якому той у 2014 році вийшов на пресконференцію щодо американських військ в Іраку та Сирії. Тоді багато журналістів й оглядачів розкритикували Обаму за «несерйозний» колір ділового костюма під час обговорення серйозної теми.
Поки Камала епатує своїм зовнішнім виглядом, а Трамп безуспішно намагається придумати їй «прилипливе» принизливе прізвисько, світ та американці спостерігають за перебігом передвиборчої гонки.
Як відомо, виборча система США є вельми складною. Президента обирають не безпосередньо громадяни, а колегія виборників, що складається з 538 представників від 50 штатів і столиці Вашингтона. Для перемоги кандидат має здобути мінімум 270 голосів. Результати підрахунку затверджуються на спільній сесії Конгресу. Якщо голоси колегії виборників розділяться порівну між кандидатами у президенти, то переможця визначатимуть законодавці Палати представників. Якщо їм не вдасться визначитися, то долю виборів вирішуватимуть у Сенаті.
У 48 штатах виборники дотримуються системи «переможець забирає все» (the winner takes it all). Наприклад, у Каліфорнії впевнена більшість зазвичай обирає демократів. Це означає, що всі голоси виборників ідуть кандидату від демократів. У цьому штаті республіканці навіть не намагаються кидати демократам виклик. Зате у Техасі традиційно більшість мають республіканці.
Існують так звані штати, які коливаються. Це ті, де напередодні виборів спостерігається приблизно однаковий рівень популярності кандидатів від обох основних партій. Результати виборів в таких штатах зазвичай є предметом підвищеної уваги, оскільки часто саме вони роблять вирішальний внесок у загальну перемогу одного з кандидатів. Тобто, основна боротьба точитиметься саме за них - штати, виборці яких ще не визначилися зі своїм кандидатом.
Що кажуть букмекери
Президентські вибори у США традиційно також в епіцентрі уваги букмекерів. «Главком» проаналізував сайти кількох провідних букмекерських контор світу (зокрема, William Hill, Betway, Bet365, SkyBet), які оцінили шанси кандидатів як на загальну перемогу, так і на успіх в кожному зі штатів окремо.
На даний момент, на думку букмекерів, шанси Дональда Трампа і Камали Гарріс на перемогу є майже рівними, але певну перевагу все ж має Гарріс. Коефіцієнт на демократку становить 1.8. Імовірність успіху Трампа букмекери оцінюють коефіцієнтом 2.00. Інші ж претенденти на крісло президента США мають лише теоретичні шанси на перемогу.
Якщо ж вести мову про кожен штат окремо, то їх, відповідно до оцінки букмекерів, умовно можна поділити на п’ять груп: штати в яких Трамп чи Гарріс мають переконливу перевагу, штати в яких вони мають відносну перевагу, та штати, в яких шанси на перемогу кандидатів є майже рівними.
Варто зазначити, що саме за ті штати, де немає переконливого фаворита, і буде точитися основна боротьба між республіканцями та демократами.
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Штат
(кількість виборників)
|Переконлива перевага Трампа
|Переконлива перевага Гарріс
|Перевага Трампа
|Перевага Гарріс
|Фаворит відсутній
|Аляска (3)
|Арканзас (6)
|Алабама (9)
|Аризона (11)
|Каліфорнія (54)
|Колорадо (10)
|Коннектикут (7)
|Делавер (3)
|Флорида (30)
|Джорджія (16)
|Гаваї (4)
|Айдахо (4)
|Іллінойс (19)
|Індіана (11)
|Айова (6)
|Канзас (6)
|Кентуккі (8)
|Луїзіана (8)
|Мен (2)
|Мен-1 (1)
|Мен-2 (1)
|Меріленд (10)
|Массачусетс (11)
|Мічиган (15)
|Міннесота (10)
|Міссісіпі (6)
|Міссурі (10)
|Монтана (4)
|Небраска (2)
|Небраска-1 (1)
|Небраска-2 (1)
|Небраска-3 (1)
|Невада (6)
|Нью-Гемпшир (4)
|Нью-Джерсі (14)
|Нью-Мексико (5)
|Нью-Йорк (28)
|Північна Кароліна (16)
|Північна Дакота (3)
|Огайо (17)
|Оклахома (7)
|Орегон (8)
|Пенсильванія (19)
|Род-Айленд (4)
|Південна Кароліна (9)
|Південна Дакота (3)
|Теннессі (11)
|Техас (40)
|Юта (6)
|Вермонт (3)
|Вірджинія (13)
|Штат Вашингтон (12)
|Місто Вашингтон (3)
|Західна Вірджинія (4)
|Вісконсин (10)
|Вайомінг (3)
Як бачимо, основна боротьба, згідно з прогнозами аналітиків, розгорнеться за голоси виборників семи штатів – Мічигану, Невади, Північної Кароліни, Джорджії, Аризони, Вісконсину та Пенсильванії.
На думку букмекерів наразі Гарріс гарантовано може розраховувати на 226 голосів виборників. Щоб здобути такі омріяні 270 голосів, згідно з прогнозами аналітиків, вона має здобути перемогу ще у кількох штатах, які в сумі принесуть їй мінімум 44 голоси.
Наприклад, Пенсильванія, Мічиган та Вісконсин, штати в яких наразі демократи мають перевагу, в сумі як раз і можуть дати зазначені вище 44 голоси.
Дональду Трампу ж букмекери прогнозують 219 гарантованих голосів виборників. Для перемоги йому потрібно ще буде «знайти» мінімум 51 голос.
Наприклад, таку кількість йому можуть гарантувати перемоги у Джорджії, Північній Кароліні, Аризоні та Вісконсині.
Саме тому завдання Трампа є складнішим – йому потрібно вигравати у мінімум чотирьох штатах, які ще не визначилися (Гарріс вистачить забрати собі лише три таких штати).
До того ж, Трампу треба буде ще й перемогти у мінімум одному штаті, де наразі перевагу мають саме демократи.
Гарріс ж, як вже зазначалося вище, достатньо вигравати лише у тих штатах, в яких демократи, на думку букмекерів, і так мають перевагу.
Артем Худолєєв, Наталія Сокирчук, «Главком»
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