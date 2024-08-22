Монополії Китаю кінець? У США виявлено озеро із гігантськими покладами літію
Каліфорнія може стати центром нової революції електромобілів у Північній Америці завдяки величезним запасам літію, знайденим у Солтон-Сі
Каліфорнійський університет Ріверсайд провів дослідження в районі Солтон-Сі на кордоні США і Мексики. З'ясувалося, що на цьому об'єкті можуть міститися запаси від 1 до 5 млн т літію, які можна переробити на від 5 до 32 млн т карбонату літію, – ключового ресурсу для виробництва акумуляторів. Про це пише Ecoticias.
У всьому світі зростає занепокоєння з приводу літію, ключового ресурсу для виробництва акумуляторів. Під час його видобутку споживається вода й утворюються забруднення, оскільки його транспортують до Китаю, де його очищують і переробляють для виробництва батарей. США планують змінити цю ситуацію, використовуючи геотермальну енергію для видобутку.
Зараз на азіатського гіганта припадає 90% індустрії акумуляторів для електромобілів, що призвело до таких проблем, як падіння попиту на електромобілі в Європі. Найважливіші родовища літію розташовані в Аргентині, Чилі та Австралії, але транспортування його до країн Азії пов’язане з високими витратами та великими обсягами CO2.
Компанії BHE Renewables, EnergySource і Controlled Thermal Resources (CTR) побачили тут потенційне рішення для вилучення літію з розсолу перед його введенням назад у субстрат, забезпечуючи екологічно чистий метод управління ланцюжком поставок без необхідності використовувати великі обсяги води в кар'єрах. Щоб досягти цього, їм доведеться інвестувати близько 1 млрд доларів в об'єкт, що коштуватиме близько 50 млрд доларів за кожну тонну видобутого літію на початковому етапі.
Видобуток літію за допомогою геотермальної енергії – абсолютно новий метод, ще не випробуваний у промислових масштабах. Компанії розробляють плани зі створення пілотного заводу, щоб побачити процес у дії, але інфраструктура для переробки та виробництва батарей існує тільки в Азії, тож їм однаково перший час доведеться доставляти його туди. Монополія на виробництво літієвих батарей буде зосереджена в Китаї ще кілька десятиліть, однак у США рішення цієї проблеми є.
Нагадаємо, Салар-де-Уюні, що розташована у Болівії, – найбільша соляна пустеля світу, вражає своєю білосніжною красою та дзеркальними озерами. Але під цією сліпучою поверхнею ховається справжній скарб – 11 мільйонів тонн літію, вартість яких оцінюється в астрономічні $565 мільярдів.
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