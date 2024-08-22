Монополії Китаю кінець? У США виявлено озеро із гігантськими покладами літію

Каліфорнія може стати центром нової революції електромобілів у Північній Америці завдяки величезним запасам літію, знайденим у Солтон-Сі

Каліфорнійський університет Ріверсайд провів дослідження в районі Солтон-Сі на кордоні США і Мексики. З'ясувалося, що на цьому об'єкті можуть міститися запаси від 1 до 5 млн т літію, які можна переробити на від 5 до 32 млн т карбонату літію, – ключового ресурсу для виробництва акумуляторів. Про це пише Ecoticias.

У всьому світі зростає занепокоєння з приводу літію, ключового ресурсу для виробництва акумуляторів. Під час його видобутку споживається вода й утворюються забруднення, оскільки його транспортують до Китаю, де його очищують і переробляють для виробництва батарей. США планують змінити цю ситуацію, використовуючи геотермальну енергію для видобутку.

Зараз на азіатського гіганта припадає 90% індустрії акумуляторів для електромобілів, що призвело до таких проблем, як падіння попиту на електромобілі в Європі. Найважливіші родовища літію розташовані в Аргентині, Чилі та Австралії, але транспортування його до країн Азії пов’язане з високими витратами та великими обсягами CO2.

1905 року озеро Солтон-Сі утворилося у заглибленні після виходу з берегів річки Колорадо. Нині у ньому зосереджено величезні геотермальні поклади літію. За даними Міністерства енергетики США, озеро може давати близько 600 000 тонн літію на рік, що більше, ніж зараз потрібно всім електромобілям та пристроям із батареями у США. Чиновники знали про родовища літію досить давно, але, за словами генерального директора Controlled Thermal Resources Рода Колвела, досі добувати його було економічно невигідно. Район Солтон-Сі колись був великим озером, але воно висохло і перетворилося на соляну пустелю. Однак тут є геотермальні джерела, які експлуатуються 11-ма електростанціями, і де видобувають селітру для виробництва енергії та вводять її назад у надра в безперервному циклі.

Компанії BHE Renewables, EnergySource і Controlled Thermal Resources (CTR) побачили тут потенційне рішення для вилучення літію з розсолу перед його введенням назад у субстрат, забезпечуючи екологічно чистий метод управління ланцюжком поставок без необхідності використовувати великі обсяги води в кар'єрах. Щоб досягти цього, їм доведеться інвестувати близько 1 млрд доларів в об'єкт, що коштуватиме близько 50 млрд доларів за кожну тонну видобутого літію на початковому етапі.

Видобуток літію за допомогою геотермальної енергії – абсолютно новий метод, ще не випробуваний у промислових масштабах. Компанії розробляють плани зі створення пілотного заводу, щоб побачити процес у дії, але інфраструктура для переробки та виробництва батарей існує тільки в Азії, тож їм однаково перший час доведеться доставляти його туди. Монополія на виробництво літієвих батарей буде зосереджена в Китаї ще кілька десятиліть, однак у США рішення цієї проблеми є.

Нагадаємо, Салар-де-Уюні, що розташована у Болівії, – найбільша соляна пустеля світу, вражає своєю білосніжною красою та дзеркальними озерами. Але під цією сліпучою поверхнею ховається справжній скарб – 11 мільйонів тонн літію, вартість яких оцінюється в астрономічні $565 мільярдів.