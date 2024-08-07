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Перемовини між Ізраїлем та ХАМАС на завершальному етапі – Блінкен

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Перемовини між Ізраїлем та ХАМАС на завершальному етапі – Блінкен
За словами Блінкена, подальші атаки лише продовжують конфлікт, нестабільність та небезпеку для всіх
фото з відкритих джерел

США взаємодіють з Єгиптом і Катаром для укладання угоди між Ізраїлем та ХАМАС

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, які можуть покласти край активним бойовим діям, вже на фінальному етапі. Про це повідомляє Euronews.  

Блінкен сказав, що перемовини задля припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС досягли «завершальної стадії» і США взаємодіють з Єгиптом і Катаром для укладання угоди. 

«Всі у регіоні мають розуміти, що подальші атаки лише продовжують конфлікт, нестабільність та небезпеку для всіх. А нові атаки лише підвищують ризик небезпечних наслідків, які ніхто достовірно не може передбачити і повною мірою контролювати», – зазначив держсекретар.

Як відомо, США підготувалися до очікуваної помсти Ірану Ізраїлю, до якої може долучитись також підтримуване Іраном угруповання «Хезболла», що діє на території Лівану.

Нагадаємо, Іран передав Ізраїлю попередження про намір атакувати країну. Такий удар має стати відповіддю на ліквідацію в Ізраїлі лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Як повідомлялося, Іран, готуючись до можливої війни з Ізраїлем, запросив у Росії передові системи протиповітряної оборони. Кремль погодився і вже почав постачання сучасних радарів і засобів ППО.

До слова, російський диктатор Володимир Путін попросив верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї стримано відповісти на ймовірне вбивство Ізраїлем лідера палестинського угруповання ХАМАС, порадивши уникати нападів на цивільних ізраїльтян.

Читайте також: Чому Путін попросив Іран не відповідати Ізраїлю?
Теги: Ентоні Блінкен ХАМАС Ізраїль США

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