Зросла кількість загиблих у готелі в Кривому Розі
Унаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі постраждало п'ятеро осіб
У Кривому Розі на місці удару по готелю завершено пошуково-рятувальні роботи. Кількість загиблих зросла до чотирьох людей. Про це повідомляє ДСНС.
Вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї особи.
Усього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло чотири людини. Також відомо про п'ятьох постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі.
Раніше повідомлялося, що унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинуло двоє осіб, ще четверо людей поранено.
Ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів.
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