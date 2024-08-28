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Зросла кількість загиблих у готелі в Кривому Розі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Зросла кількість загиблих у готелі в Кривому Розі
Пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі завершено
фото: ДСНС

Унаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі постраждало п'ятеро осіб

У Кривому Розі на місці удару по готелю завершено пошуково-рятувальні роботи. Кількість загиблих зросла до чотирьох людей. Про це повідомляє ДСНС.

Вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї особи.

Зросла кількість загиблих у готелі в Кривому Розі фото 1
фото: ДСНС

Усього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло чотири людини. Також відомо про п'ятьох постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі.

Раніше повідомлялося, що унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинуло двоє осіб, ще четверо людей поранено.

Ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів.

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Теги: рятувальники готель ракета Кривий Ріг

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