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«Американська мрія стала жахом»: США зіштовхнулись із житловою проблемою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Американська мрія стала жахом»: США зіштовхнулись із житловою проблемою
Занепокоєння через високу вартість житла в Америці стають критичними напередодні виборів
фото із відкритих джерел

The Financial Times: високі ставки з іпотеки перетворили американську мрію на жах

Житлова криза в США стає критичною темою напередодні президентських виборів. У США тримаються підвищені ставки з іпотеки через заходи Федеральної резервної системи щодо боротьби з інфляцією. Про це пише The Financial Times. Внаслідок цього продажі будинків скоротилися, а орендні ставки підскочили.

Ще на початку 2021 року середня ставка з іпотеки в США трималася на рівні 2,65%, але минулої осені її рівень підстрибнув до 24-річного максимуму 7,79%. До кінця літа 2024-го вони знову почали падати: зараз іпотечну позику на 30 років видають у середньому під 6,47%.

The Financial Times вважає, що занепокоєння через високу вартість життя в Америці і статичний ринок житла в країні є «попутним вітром» для демократів, які намагаються заручитися підтримкою більшої частини виборців, що сумніваються.

«Частина американської мрії – це володіння житлом. І для багатьох людей американська мрія стала жахом», – заявив політтехнолог Антхуан Сірайт.

«Я вважаю, що наявність конкретного плану щодо доступності житла буде ключовим як для Камали Гарріс, так і для губернатора штату Міннесота Тіма Уолца», – продовжив Сірайт.

Нещодавно Гарріс оприлюднила пропозиції щодо надання податкових кредитів у розмірі до $25 тис. тим, хто вперше купує житло, намагаючись переконати виборців у тому, що вона вирішить кризу вартості життя.

Вона також запропонувала нові податкові пільги для забудовників будинків, а також придушення нечесної практики корпоративних орендодавців та інвесторів, які скуповують великі обсяги житла.

«Я не новачок у цьому питанні. Я знаю, як боротися за людей, яких експлуатують на ринку житла, і знаю, що означає володіння житлом. Я працюватиму в партнерстві з промисловістю, щоб будувати житло, яке нам потрібно як для оренди, так і для покупки», – сказала  віцепрезидентка Гарріс додала, що хоче побачити 3 мільйони нових будинків, побудованих протягом чотирьох років.

До слова, президент Сполучених Штатів Джо Байден піде з посади, залишивши за собою сумну спадщину, вважає автор колонки в The Wall Street Journal. На його думку, Байдену за час перебування на посаді голови Білого дому так і не вдалося згуртувати націю і вирішити низку ключових для країни питань.

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Теги: Камала Гарріс вибори у США США пільги житло криза ринок

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