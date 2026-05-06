Україна позбувається залежності від Китаю у виробництві дронів завдяки новим партнерам

Українські військові фахівці зазначили, що попри вищу вартість тайванських розробок, їхня якість у сферах мікроелектроніки та навігації є критично важливою для фронту

Україна масштабує співпрацю з Тайванем для створення «нечервоної» індустрії дронів

Україна прагне повністю відмовитися від використання китайських комплектуючих у виробництві безпілотників, замінюючи їх на деталі з Тайваню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

На тлі звинувачень у допомозі Китаю своєму союзнику Росії, українські виробники дронів все частіше звертаються до Тайваню як до надійного постачальника. Країна володіє унікальною експертизою в мікроелектроніці, навігаційних системах та акумуляторах – сферах, де західні аналоги поки не можуть повноцінно конкурувати за ціною та якістю.

За даними DSET, експорт тайванських дронів до Європи у 2025 році зріс у понад 40 разів. Основними хабами стали Польща та Чехія, які виступають посередниками для подальшої передачі техніки в Україну. Тільки за перший квартал 2026 року обсяг експорту вже перевищив показники всього минулого року.

Попри стратегічне бажання позбутися залежності від КНР, українські компанії визнають, що зробити це миттєво неможливо. Китайські деталі залишаються значно дешевшими, а світові ланцюжки постачання літієвих батарей та магнітів досі значною мірою зав'язані на китайській сировині.

Представники тайванських компаній, зокрема Thunder Tiger, зазначають, що українські військові високо оцінюють їхні розробки під час випробувань, проте висока вартість залишається стримуючим фактором для масових закупівель. Наразі потреби ЗСУ вимірюються мільйонами дронів на рік, тоді як потужності Тайваню поки що складають сотні тисяч одиниць.

Основним пріоритетом для Києва залишається локалізація. Якщо на початку війни Україна переважно імпортувала готові китайські дрони, то зараз у країні працює понад 100 виробників компонентів. Вітчизняні системи адаптують безпосередньо під потреби фронту, створюючи рішення, які не можуть запропонувати масові постачальники цивільних дронів.

Тайвань, своєю чергою, планує до 2027 року створити повністю «нечервону» індустрію безпілотників (без китайського впливу) та інвестує мільйони доларів у розробку спеціалізованих чіпів для дронів.

Нагадаємо, що за чотири роки війни дрони стали визначальним чинником на полі бою, змінивши економіку сучасної війни. Україна активно розбудовує власну промислову базу, щоб забезпечити армію безпілотниками для моніторингу фронту та ударів у глибокий тил ворога. Раніше повідомлялося, що президент Тайваню Лай Цінде ініціював додатковий оборонний бюджет у розмірі $40 млрд, значна частина якого спрямована на розвиток ШІ та безпілотних систем.

Раніше повідомлялося, що Україна продовжує виявляти в російських дронах західні компоненти, вироблені у 2025 році. Технічний аналіз збитих російських дронів показав, що вони оснащені деталями західного та азійського виробництва. Зокрема, йдеться про комплектуючі з Тайваню, Швейцарії, Японії та низки країн НАТО, що підтверджує існування налагоджених схем нелегального імпорту в обхід санкцій.