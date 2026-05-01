Україна виявила нові іноземні компоненти в російських дронах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна виявила нові іноземні компоненти в російських дронах
За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, у нових зразках БпЛА практично відсутні компоненти з Нідерландів
фото: Офіс президента

У нових зразках безпілотників фіксуються компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню та Британії

Україна продовжує виявляти в російських безпілотниках західні компоненти, вироблені у 2025 році. Це свідчить про обходження санкцій партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, якого цитує «Укрінформ»

За словами Власюка, Росія не зменшує інтенсивність атак на українські міста, зокрема Одесу, Дніпро, Вінницю, Тернопіль і Харків. Масово застосовуються «шахеди», а для атак на Харків додатково використовуються безпілотники V2U. «Показово інше: у дронах, які атакували Україну минулого тижня, ми знову виявляємо нові, свіжі компоненти 2025 року, виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, США, а також Тайваню та Великої Британії», – наголосив уповноважений.

Особливу увагу уповноважений приділив новому елементу – блоку активації Transit Brd, виявленому в дронах, що атакували Україну минулого тижня.

Уповноважений додав, що вся інформація про ці компоненти вже передана міжнародним партнерам. Зокрема, українська сторона продовжує виявляти деталі швейцарської компанії STMielectronics, попри заклики контролювати експорт своєї продукції.

«Водночас є і результат. У нових зразках дронів ми практично не бачимо компонентів із Нідерландів. Це прямий доказ того, що системна робота з партнерами дає ефект і дозволяє перекривати доступ до критичних технологій», – каже він.

Власюк також додав, що Україна продовжує нарощувати санкції, зокрема працюючи над обмеженням експорту критичного обладнання для нафтопереробних заводів та нафтоперекачувальних станцій до Росії. Це частина цілеспрямованого тиску на енергетичну інфраструктуру, яка фінансує війну.

«Наш підхід простий: перекривати доступ до технологій, які використовуються у війні, і паралельно зменшувати ресурси, коштом яких ця війна ведеться. Всю інформацію передали нашим партнерам», – пояснив він.

Нагадаємо, Головне управління розвідки розкрило дані про понад сотню підприємств, залучених до виробництва російських винищувачів Су-57, а також опублікувало дані про 66 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують підприємства військово-промислового комплексу Росії.

До списку потрапили токарні, фрезерні та шліфувальні верстати, обробні центри з числовим програмним керуванням, обладнання для виробництва друкованих плат, вібростенди та температурні камери. Зокрема, йдеться про продукцію німецького, японського, тайванського, австрійського, швейцарського та інших виробників, яка фактично забезпечує функціонування російського оборонного виробництва.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО про масштабне розширення санкційних списків. Під удар потрапили суб'єкти, які забезпечують російську армію високотехнологічним озброєнням, допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження та причетні до незаконного будівництва у Криму.

До слова, країни Європейського Союзу розпочали підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії, який може стати одним із найжорсткіших. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, основний акцент нових обмежень буде зроблено на енергетичному секторі.

Україна виявила нові іноземні компоненти в російських дронах
Україна виявила нові іноземні компоненти в російських дронах
