Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Україна запустила власну нейромережу, як альтернативу ChatGPT

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна запустила власну нейромережу, як альтернативу ChatGPT
В Україні з’явився власний чатбот Lapathoniia
фото: Lapathoniia
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Новий сервіс Lapathoniia працює на українських серверах, підтримує вебпошук, «памʼять» та обробку файлів без передачі даних за кордон

В Україні запрацював ШІ-асистент Lapathoniia, побудований на базі українських великих мовних моделей. Уся інфраструктура сервісу розміщена в українських датацентрах, що забезпечує повний контроль і безпеку даних користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LinkedIn розробників.

Lapathoniia Chat працює на хмарній інфраструктурі компанії De Novo. Розробники наголошують, що всі дані користувачів фізично залишаються на території України та не передаються на іноземні сервери.

Проєкт позиціонують як локальну альтернативу популярним західним нейромережам та демонстраційний сервіс, покликаний показати можливості українських великих мовних моделей у звичному форматі чат-бота.

У поточній версії користувачам уже доступна робота з файлами, вебпошук, функція «памʼяті» моделі та виконання складних аналітичних завдань.

Також сервіс підтримує OpenAI-сумісний API, що дозволяє використовувати звичний OpenAI SDK після зміни base_url. Розробники заявляють, що моделі спеціально оптимізували для української мови, українських контекстів та локальних продуктів.

Серед можливостей платформи:

  • підтримка потокової генерації відповідей;
  • API-ключі, бюджети та ліміти доступу для команд;
  • обробка до 32 тис. токенів в одному запиті;
  • повне розміщення інфраструктури та даних в Україні.

У межах актуального релізу користувачам доступні дві українські мовні моделі – MamayLM та Lapa LLM. Надалі команда планує суттєво розширити список моделей.

До створення проєкту долучилася кафедра систем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка». «Сьогодні розвиток українських AI-технологій є надзвичайно важливим, а поява таких ініціатив допомагає формувати власну технологічну екосистему та створювати рішення, орієнтовані на український контекст і потреби», – заявили у Львівській політехніці.

Наразі сервіс працює у форматі закритого бета-тестування. Команда розробників збирає відгуки щодо швидкості роботи, якості відповідей та зручності інтерфейсу.

Для отримання доступу користувачам потрібно надіслати розробникам короткий опис своїх задач та назву компанії електронною поштою.

Нагадаємо, що кіберполіція України закликала громадян уважно перевіряти контент у соціальних мережах та пояснила, за якими ознаками можна розпізнати фото й відео, згенеровані штучним інтелектом. Через доступність технологій створення реалістичних підробок тепер займає лічені хвилини. 

Читайте також:

Теги: Україна штучний інтелект ChatGPT

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український президент потрапив до Вірменії вперше за 24 роки. Володимир зеленський разом з вірменським прем’єром Ніколом Пашииняном)
Подвійний ляпас Кремлю. Що означає історичний візит Зеленського до Вірменії Тема тижня
4 травня, 20:10
Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги
День Перемоги: деградація парадів. Діди, які воювали, точно не хотіли нічого «повторювати»
8 травня, 21:00
Ірина Фріз («Європейська солідарність») переконана, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути обговорений з депутатами ще до його реєстрації у Верховній Раді
Соратниця Порошенка розповіла, чого очікує у новому законопроєкті про мобілізацію
25 квiтня, 20:57
Гроші від ЄС витратять на озброєння та захист енергетики, запевняє Зеленський
Зеленський розповів, на що витратять рекордний кредит від ЄС
26 квiтня, 15:36
Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону
Зеленський повідомив про «специфічну активність» на кордоні з Білоруссю
2 травня, 15:41
З'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді проводиться раз на п'ять років
Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії
4 травня, 08:21
Сибіга: Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого припинення вогню в аеропорту
Politico: Україна пропонує РФ угоду про відмову від ударів по аеропортах
11 травня, 23:29
Військовий збір буде зараховуватися до спеціального фонду держбюджету
Воєнний збір направлятиметься на зарплати військовослужбовців. Рада підтримала законопроєкт
14 травня, 15:51
Французька дипломатія намагається переконати Пекін використати свій авторитет для тиску на Росію
Франція закликає Китай вплинути на Росію для завершення війни в Україні
22 травня, 08:59

HiTech

Україна запустила власну нейромережу, як альтернативу ChatGPT
Україна запустила власну нейромережу, як альтернативу ChatGPT
ГУР розкрило характеристики нового реактивного дрона РФ «Герань-4»
ГУР розкрило характеристики нового реактивного дрона РФ «Герань-4»
SpaceX випробувала найбільшу ракету й анонсувала місію до Марса
SpaceX випробувала найбільшу ракету й анонсувала місію до Марса
Китай представив універсального робота-домогосподарку (відео)
Китай представив універсального робота-домогосподарку (відео)
Функція «довіреної особи». ChatGPT анонсував нову систему безпеки
Функція «довіреної особи». ChatGPT анонсував нову систему безпеки
Apple несподівано відклала вихід iPhone 18: що сталося
Apple несподівано відклала вихід iPhone 18: що сталося

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua