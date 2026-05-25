Україна запустила власну нейромережу, як альтернативу ChatGPT

Новий сервіс Lapathoniia працює на українських серверах, підтримує вебпошук, «памʼять» та обробку файлів без передачі даних за кордон

В Україні запрацював ШІ-асистент Lapathoniia, побудований на базі українських великих мовних моделей. Уся інфраструктура сервісу розміщена в українських датацентрах, що забезпечує повний контроль і безпеку даних користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LinkedIn розробників.

Lapathoniia Chat працює на хмарній інфраструктурі компанії De Novo. Розробники наголошують, що всі дані користувачів фізично залишаються на території України та не передаються на іноземні сервери.

Проєкт позиціонують як локальну альтернативу популярним західним нейромережам та демонстраційний сервіс, покликаний показати можливості українських великих мовних моделей у звичному форматі чат-бота.

У поточній версії користувачам уже доступна робота з файлами, вебпошук, функція «памʼяті» моделі та виконання складних аналітичних завдань.

Також сервіс підтримує OpenAI-сумісний API, що дозволяє використовувати звичний OpenAI SDK після зміни base_url. Розробники заявляють, що моделі спеціально оптимізували для української мови, українських контекстів та локальних продуктів.

Серед можливостей платформи:

підтримка потокової генерації відповідей;

API-ключі, бюджети та ліміти доступу для команд;

обробка до 32 тис. токенів в одному запиті;

повне розміщення інфраструктури та даних в Україні.

У межах актуального релізу користувачам доступні дві українські мовні моделі – MamayLM та Lapa LLM. Надалі команда планує суттєво розширити список моделей.

До створення проєкту долучилася кафедра систем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка». «Сьогодні розвиток українських AI-технологій є надзвичайно важливим, а поява таких ініціатив допомагає формувати власну технологічну екосистему та створювати рішення, орієнтовані на український контекст і потреби», – заявили у Львівській політехніці.

Наразі сервіс працює у форматі закритого бета-тестування. Команда розробників збирає відгуки щодо швидкості роботи, якості відповідей та зручності інтерфейсу.

Для отримання доступу користувачам потрібно надіслати розробникам короткий опис своїх задач та назву компанії електронною поштою.

