Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Питання вибору кандидата від Євросоюзу для участі у мирних переговорах наразі не стоїть на порядку денному

Європейський Союз обере свого представника для потенційних мирних переговорів лише тоді, коли Кремль продемонструє реальну готовність припинити агресію. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу в Брюсселі, інформує «Главком».

Перемовники від Євросоюзу

За словами речниці Єврокомісії Паули Піньо, питання призначення конкретного кандидата від європейського блоку наразі не стоїть на порядку денному, оскільки Росія не виявляє жодного бажання вести конструктивний діалог.

«Ми не бачимо жодних сигналів від президента Путіна про те, що він справді прагне миру, тому було б чудово провести обговорення щодо посланців, коли настане відповідний момент і коли ми побачимо реальну готовність до миру з боку Росії», – пояснила Піньо.

Паралельно з цим Брюссель продовжує координувати оборонні питання з Києвом. Речниця Єврокомісії повідомила, що напередодні, 25 травня, голова української переговорної делегації та секретар РНБО Рустем Умєров відвідав Брюссель. Він провів зустріч із керівником офісу президентки Єврокомісії Бйорном Зайбертом, де сторони детально обговорили посилення захисту українських міст від останніх російських обстрілів.

Кандидати на роль перемовника

Раніше у західних медіа з'явилася інформація, що всередині Європейського Союзу розпочалися дискусії щодо можливого призначення спеціального перемовника з Москвою. Це питання викликало дискусії та розділило країни Євросоюз у поглядах.

Серед потенційних фігур, які могли б очолити цей трек від імені Євросоюзу, називали:

Колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель;

Експрем'єра Італії Маріо Драгі;

Чинного главу дипломатії ЄС Каю Каллас;

Президента Фінляндії Александра Стубба, який уже публічно заявив про свою готовність представляти інтереси Європи за потреби

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 травня поговорили телефоном. Ініціювала переговори французька сторона.

До слова, Європейський Союз не розглядає Білорусь як можливого посередника у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. У Брюсселі пояснили це підтримкою російської агресії з боку режиму Олександра Лукашенка.