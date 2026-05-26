Головна Техно HiTech
search button user button menu button

ШІ коштує дорожче за людей: компанії підрахували збитки і дають задній хід

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
ШІ коштує дорожче за людей: компанії підрахували збитки і дають задній хід
За токенної моделі оплати чим активніше працівник використовує ШІ – тим більший рахунок отримує компанія
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Microsoft скасував ліцензії на ШІ-інструмент для тисяч своїх інженерів – він виявився дорожчим, ніж живі програмісти

Великі технологічні компанії активно заохочували працівників користуватися ШІ – і отримали рахунки, яких не очікували. Microsoft скасував більшість ліцензій на ШІ-інструмент для програмування, а Uber витратив річний бюджет на ШІ за чотири місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fortune.

Усього пів року тому Microsoft відкрив тисячам своїх розробників, менеджерів і дизайнерів доступ до Claude Code – ШІ-агента для написання коду від компанії Anthropic. Інструмент прижився швидко. Мабуть, надто швидко: за даними The Verge, тепер Microsoft скасовує більшість цих ліцензій і переводить інженерів на GitHub Copilot CLI. Причина – вартість використання перевищила розумні межі.

Скасування ліцензій не зачіпає ширшу партнерську угоду між компаніями: Microsoft інвестує до $5 млрд в Anthropic, а Anthropic зобов'язався витратити $30 млрд на хмарні потужності Azure. Йдеться лише про внутрішнє використання інструменту.

Uber витратив річний бюджет за чотири місяці

Microsoft – не поодинокий випадок. Технічний директор Uber Правін Неппаллі Нага у квітні розповів виданню The Information, що компанія вичерпала весь запланований бюджет на ШІ-інструменти для програмістів ще до кінця квітня – хоча рік тільки-но почався. «Я повернувся до нуля, бо бюджет, який я планував, уже вичерпаний», – сказав він.

Парадокс у тому, що Uber сам активно стимулював цю витрату: менеджери запустили внутрішні рейтинги команд за кількістю використань ШІ. Результат – близько 70% коду в компанії тепер пишеться за участю ШІ, а окремі інженери витрачають від $500 до $2000 на місяць лише на токени.

Схожа картина в інших гігантах. У Meta хтось із співробітників запустив власний рейтинг під назвою «Claudeonomics» – відстежував, хто більше використовує ШІ. Amazon заохочував працівників «токенмакситись» – тобто використовувати якомога більше обчислювальних ресурсів.

Чому ШІ дорожчає від успіху

Проблема криється в самій моделі оплати. Більшість ШІ-інструментів беруть гроші за токени – невеликі одиниці тексту, які модель обробляє або генерує. За такої схеми більша продуктивність автоматично означає більший рахунок. Компанія не може заощадити, працюючи ефективніше – навпаки, кожен успішний результат коштує більше.

Goldman Sachs прогнозує, що до 2030 року споживання токенів зросте у 24 рази – до 120 квадрильйонів на місяць. Дослідницька компанія Gartner попереджає: корпоративний ШІ до 2030 року не подешевшає, а витрати на нього, найімовірніше, лише зростатимуть.

«Навіть якщо ціна за токен падає – загальний рахунок росте, бо люди використовують ШІ дедалі більше», – пояснює Fortune суть пастки, в яку потрапили компанії.

Нагадаємо, «Главком» аналізував вартість популярних ШІ-сервісів на початку 2026 року: ринок стабілізувався навколо $20 на місяць за преміум доступ, але корпоративні тарифи – зовсім інша історія. До слова, раніше ми писали, що понад 80% ШІ-проєктів у бізнесі не дають очікуваного результату – не через слабкість технологій, а через неготовність компаній.

Читайте також:

Теги: тарифи гроші ринок безробіття штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін зустрілися 14 травня 2026 року у Пекіні, Китай
Який пріоритет має Україна у переговорах Трампа та Сі: плюси і мінуси
15 травня, 20:20
У захопленій частині Запорізької області заблоковано безготівкові розрахунки
У захопленій частині Запорізької області заблоковано безготівкові розрахунки
26 квiтня, 07:59
Український ринок фактично перетворився на майданчик для перепродажу й імпорту вживаного транспорту
Нові авто стали нішевим товаром: частка впала у сім разів за 15 років
5 травня, 19:03
Українці отримають кешбек на пальне
Нацкешбек: коли українці отримають виплати за березень
7 травня, 16:47
Блогерка з Маріуполя розповіла, на що витрачає кошти в США
Українка з Маріуполя розповіла, скільки коштує місяць життя в США
11 травня, 13:35
Алгоритми аналізують закупівлі та автоматично позначають підозрілі тендери
ЄС назвав Prozorro найуспішнішим антикорупційним ШІ-кейсом
15 травня, 01:40
Київ робить ставку на масове виробництво дешевших безпілотників і ракет
Reuters: США та Європа заздрять українським оборонним технологіям
18 травня, 01:45
Завдяки штучному інтелекту сьогодні можна створювати реалістичні фото й відео за лічені хвилини
Кіберполіція пояснила, як розпізнати фейки, створені штучним інтелектом
20 травня, 08:55
Чоловік двічі зустрічався з матір'ю, фотографував немовля для замовників, зібрав пакет документів і розписав інструкції для перетину кордону
На Закарпатті засудили вихователя інтернату, який намагався продати немовля
16 травня, 17:33

HiTech

Папа Римський випустив маніфест проти безконтрольного розвитку штучного інтелекту (відео)
Папа Римський випустив маніфест проти безконтрольного розвитку штучного інтелекту (відео)
Україна запустила власну нейромережу, як альтернативу ChatGPT
Україна запустила власну нейромережу, як альтернативу ChatGPT
ГУР розкрило характеристики нового реактивного дрона РФ «Герань-4»
ГУР розкрило характеристики нового реактивного дрона РФ «Герань-4»
SpaceX випробувала найбільшу ракету й анонсувала місію до Марса
SpaceX випробувала найбільшу ракету й анонсувала місію до Марса
Китай представив універсального робота-домогосподарку (відео)
Китай представив універсального робота-домогосподарку (відео)
Функція «довіреної особи». ChatGPT анонсував нову систему безпеки
Функція «довіреної особи». ChatGPT анонсував нову систему безпеки

Новини

«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Вчора, 15:38

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua