ШІ коштує дорожче за людей: компанії підрахували збитки і дають задній хід

Microsoft скасував ліцензії на ШІ-інструмент для тисяч своїх інженерів – він виявився дорожчим, ніж живі програмісти

Великі технологічні компанії активно заохочували працівників користуватися ШІ – і отримали рахунки, яких не очікували. Microsoft скасував більшість ліцензій на ШІ-інструмент для програмування, а Uber витратив річний бюджет на ШІ за чотири місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fortune.

Усього пів року тому Microsoft відкрив тисячам своїх розробників, менеджерів і дизайнерів доступ до Claude Code – ШІ-агента для написання коду від компанії Anthropic. Інструмент прижився швидко. Мабуть, надто швидко: за даними The Verge, тепер Microsoft скасовує більшість цих ліцензій і переводить інженерів на GitHub Copilot CLI. Причина – вартість використання перевищила розумні межі.

Скасування ліцензій не зачіпає ширшу партнерську угоду між компаніями: Microsoft інвестує до $5 млрд в Anthropic, а Anthropic зобов'язався витратити $30 млрд на хмарні потужності Azure. Йдеться лише про внутрішнє використання інструменту.

Uber витратив річний бюджет за чотири місяці

Microsoft – не поодинокий випадок. Технічний директор Uber Правін Неппаллі Нага у квітні розповів виданню The Information, що компанія вичерпала весь запланований бюджет на ШІ-інструменти для програмістів ще до кінця квітня – хоча рік тільки-но почався. «Я повернувся до нуля, бо бюджет, який я планував, уже вичерпаний», – сказав він.

Парадокс у тому, що Uber сам активно стимулював цю витрату: менеджери запустили внутрішні рейтинги команд за кількістю використань ШІ. Результат – близько 70% коду в компанії тепер пишеться за участю ШІ, а окремі інженери витрачають від $500 до $2000 на місяць лише на токени.

Схожа картина в інших гігантах. У Meta хтось із співробітників запустив власний рейтинг під назвою «Claudeonomics» – відстежував, хто більше використовує ШІ. Amazon заохочував працівників «токенмакситись» – тобто використовувати якомога більше обчислювальних ресурсів.

Чому ШІ дорожчає від успіху

Проблема криється в самій моделі оплати. Більшість ШІ-інструментів беруть гроші за токени – невеликі одиниці тексту, які модель обробляє або генерує. За такої схеми більша продуктивність автоматично означає більший рахунок. Компанія не може заощадити, працюючи ефективніше – навпаки, кожен успішний результат коштує більше.

Goldman Sachs прогнозує, що до 2030 року споживання токенів зросте у 24 рази – до 120 квадрильйонів на місяць. Дослідницька компанія Gartner попереджає: корпоративний ШІ до 2030 року не подешевшає, а витрати на нього, найімовірніше, лише зростатимуть.

«Навіть якщо ціна за токен падає – загальний рахунок росте, бо люди використовують ШІ дедалі більше», – пояснює Fortune суть пастки, в яку потрапили компанії.

