Розуміти домашніх улюбленців стане можливим? Китайський стартап здивував технологією

Розробники заявили про 95% точності «перекладу» мови домашніх улюбленців

Китайський стартап Meng Xiaoyi представив пристрій на базі штучного інтелекту, який нібито здатний перекладати звуки та поведінку домашніх тварин на людську мову. Розробники стверджують, що система аналізує емоційний стан тварини та працює з точністю близько 95%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на профільне видання Dexerto.

Гаджет кріпиться на шиї тварини та збирає дані про її голос, поведінку та реакції. Після аналізу система нібито переводить ці сигнали у зрозумілі для людини повідомлення.

У Meng Xiaoyi заявили, що технологія працює на основі мовної моделі Qwen від Alibaba Cloud. Для аналізу використовуються так звані «голосові відбитки» тварин, а також інформація про їхні анатомічні та поведінкові особливості.

Пристрій уже відкрили для попереднього замовлення у Китаї. За словами розробників, із початку травня користувачі забронювали понад 10 тисяч гаджетів. Вартість пристрою становить 799 юанів, або приблизно $118.

Попри гучні заяви компанії, Meng Xiaoyi поки не оприлюднила наукових досліджень чи технічної документації, які підтверджували б заявлену точність роботи системи. Через це частина користувачів та експертів уже висловила сумніви щодо реальних можливостей технології.

Водночас стартапу вдалося залучити близько $1 млн. від ранніх інвесторів. Однак це радше свідчить про інтерес ринку до самої ідеї, ніж про підтвердження ефективності пристрою.

До слова, науковці Массачусетського технологічного інституту розробили технологію, яка дозволяє звичайним смартфонам із LiDAR-сенсорами «бачити» об’єкти за перешкодами та навіть відстежувати їхній рух.

Йдеться про програмний алгоритм, який працює зі стандартними LiDAR-датчиками, уже встановленими у деяких преміальних смартфонах.

Раніше подібні можливості були доступні лише у спеціалізованих лабораторіях із дорогим обладнанням та складними лазерними системами. Зазвичай LiDAR визначає об’єкти, надсилаючи світлові імпульси та вимірюючи час їх повернення після відбиття.