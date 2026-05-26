Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Розуміти домашніх улюбленців стане можливим? Китайський стартап здивував технологією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Розуміти домашніх улюбленців стане можливим? Китайський стартап здивував технологією
Китайці створили пристрій, який нібито пояснює емоції собак і котів
фото: dexerto.com
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Розробники заявили про 95% точності «перекладу» мови домашніх улюбленців

Китайський стартап Meng Xiaoyi представив пристрій на базі штучного інтелекту, який нібито здатний перекладати звуки та поведінку домашніх тварин на людську мову. Розробники стверджують, що система аналізує емоційний стан тварини та працює з точністю близько 95%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на профільне видання Dexerto.

Гаджет кріпиться на шиї тварини та збирає дані про її голос, поведінку та реакції. Після аналізу система нібито переводить ці сигнали у зрозумілі для людини повідомлення.

У Meng Xiaoyi заявили, що технологія працює на основі мовної моделі Qwen від Alibaba Cloud. Для аналізу використовуються так звані «голосові відбитки» тварин, а також інформація про їхні анатомічні та поведінкові особливості.

Пристрій уже відкрили для попереднього замовлення у Китаї. За словами розробників, із початку травня користувачі забронювали понад 10 тисяч гаджетів. Вартість пристрою становить 799 юанів, або приблизно $118.

Попри гучні заяви компанії, Meng Xiaoyi поки не оприлюднила наукових досліджень чи технічної документації, які підтверджували б заявлену точність роботи системи. Через це частина користувачів та експертів уже висловила сумніви щодо реальних можливостей технології.

Водночас стартапу вдалося залучити близько $1 млн. від ранніх інвесторів. Однак це радше свідчить про інтерес ринку до самої ідеї, ніж про підтвердження ефективності пристрою.

До слова, науковці Массачусетського технологічного інституту розробили технологію, яка дозволяє звичайним смартфонам із LiDAR-сенсорами «бачити» об’єкти за перешкодами та навіть відстежувати їхній рух. 

Йдеться про програмний алгоритм, який працює зі стандартними LiDAR-датчиками, уже встановленими у деяких преміальних смартфонах.

Раніше подібні можливості були доступні лише у спеціалізованих лабораторіях із дорогим обладнанням та складними лазерними системами. Зазвичай LiDAR визначає об’єкти, надсилаючи світлові імпульси та вимірюючи час їх повернення після відбиття.

Читайте також:

Теги: мова тварини штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

OpenAI створює смартфон, де все робитимуть ШІ-агенти
Телефон без застосунків. OpenAI оголосила про розробку нового покоління смартфонів
27 квiтня, 13:32
Військові дбають про пухнастиків: годують, няньчать і навіть дозволяють їм спати у шоломах
Пухнасте «підкріплення». Бійці 92-ї ОШБр показали новонароджених кошенят
2 травня, 04:39
Ітлалійська прем'єрка Джоржа Мелоні
Мелоні стала жертвою діпфейку, який створив штучний інтелект (фото)
6 травня, 12:41
Алгоритми аналізують закупівлі та автоматично позначають підозрілі тендери
ЄС назвав Prozorro найуспішнішим антикорупційним ШІ-кейсом
15 травня, 01:40
Івановська підтримала жорсткіші покарання за ігнорування української мови
«Помножити на 10». Мовна омбудсменка зробила заяву про збільшення штрафів за російську мову
19 травня, 14:49
Google Search отримав найбільше оновлення за 25 років
Google Search отримав найбільше оновлення за 25 років
20 травня, 15:49
Власникам домашніх тварин пояснили, які документи тепер обов’язкові для в’їзду до ЄС
Європа змінила правила ввезення тварин: деталі для українців
12 травня, 08:47
Махаон є одним з найвідоміших представників свого виду в Європі
У Чорнобилі помічено махаона – одного з найбільших метеликів України
22 травня, 19:14
Петреус відвідав Україну вже 10 разів з початку повномасштабного вторгнення – і щоразу повертається з новими висновками
Ексдиректор ЦРУ визнав: світ не готовий до атак роями дронів
Сьогодні, 05:55

HiTech

Розуміти домашніх улюбленців стане можливим? Китайський стартап здивував технологією
Розуміти домашніх улюбленців стане можливим? Китайський стартап здивував технологією
ШІ коштує дорожче за людей: компанії підрахували збитки і дають задній хід
ШІ коштує дорожче за людей: компанії підрахували збитки і дають задній хід
Папа Римський випустив маніфест проти безконтрольного розвитку штучного інтелекту (відео)
Папа Римський випустив маніфест проти безконтрольного розвитку штучного інтелекту (відео)
Україна запустила власну нейромережу, як альтернативу ChatGPT
Україна запустила власну нейромережу, як альтернативу ChatGPT
ГУР розкрило характеристики нового реактивного дрона РФ «Герань-4»
ГУР розкрило характеристики нового реактивного дрона РФ «Герань-4»
SpaceX випробувала найбільшу ракету й анонсувала місію до Марса
SpaceX випробувала найбільшу ракету й анонсувала місію до Марса

Новини

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua