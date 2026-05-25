ГУР розкрило характеристики нового реактивного дрона РФ «Герань-4»

Єгор Голівець
ГУР розкрило характеристики нового реактивного дрона РФ «Герань-4»
Новий російський дрон здатен маневрувати на швидкості до 500 км/год
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про новий російський реактивний ударний безпілотник «Герань-4». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУР.

Росія почала застосовувати новий реактивний дрон «Герань-4»

На порталі War&Sanctions опубліковані інтерактивна 3D-модель безпілотника, його складові частини та інформація про іноземну компонентну базу. У ГУР заявили, що Росія почала застосовувати «Герань-4» як відповідь на ефективну роботу українських дронів-перехоплювачів.

Де випробовували новий безпілотник

За даними розвідки, у межах підготовки до серійного виробництва перші випробувальні запуски нового БПЛА проводилися з дронопорту «Приморськ» в Орловській області РФ та з території колишнього Донецького аеропорту.

У травні 2026 року російські війська вже почали бойове застосування цих дронів для ударів по території України. У ГУР пояснили, що попередні реактивні версії безпілотників «Герань-3» створювалися на базі планера бензинової «Герань-2», однак така конструкція не витримувала польотів на високих швидкостях та активного маневрування.

Що змінилося у конструкції «Герань-4»

Новий «Герань-4» отримав окремий планер із покращеною аеродинамікою, посиленою конструкцією та потужнішим турбореактивним двигуном. Крім того, крила дрона тепер не від’єднуються від центроплану, а кількість технологічних люків на корпусі зменшили для зниження опору повітря.

За інформацією ГУР, у безпілотнику використовуються два типи китайських турбореактивних двигунів: Telefly LX-WP-160 із тягою 160 кгс та Telefly TF-TJ2000A із тягою 200 кгс.

Характеристики та бойові можливості дрона

Завдяки новому планеру «Герань-4» здатен здійснювати активні маневри на швидкостях 300-400 км/год. Максимальна швидкість польоту безпілотника може досягати 500 км/год, а висота – 5 тис. метрів. Також дрон здатен нести бойову частину вагою 50 або 90 кг на відстань до 450 км.

У ГУР зазначили, що бортова система управління та електронна компонентна база нового безпілотника залишилися ідентичними до попередніх дронів виробництва АТ «ОЕЗ ППТ «Алабуга». Габарити нового планера не змінилися: довжина безпілотника становить 3,5 м, а розмах крил – 3 м.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ за останній час, застосувавши ракети різних типів та сотні дронів. У столиці були пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі, а рятувальники кілька годин розбирали завали після ударів.

