Папа Римський випустив маніфест проти безконтрольного розвитку штучного інтелекту (відео)

glavcom.ua
Понтифік звернувся до світу через розвиток штучного інтелекту
Папа Римський представив свою першу енцикліку з моменту обрання главою Католицької Церкви

Папа Римський Лев XIV оприлюднив свою першу офіційну енцикліку «Величне людство», присвячену загрозам стрімкого розвитку штучного інтелекту. Понтифік закликав світові уряди негайно втрутитися, «уповільнити процеси» та жорстко врегулювати цифрову сферу, яка загрожує людству новими формами рабства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний портал Vatican News та видання Bloomberg.

Енцикліка – це головний офіційний документ (пастирське послання) Папи Римського, адресований єпископам, духовенству або всім вірним. У ньому розглядаються найважливіші питання віровчення, моралі, соціального життя чи дисципліни.

На думку Папи Римського, штучний інтелект сприяє поширенню дезінформації, провокує конфлікти та ризикує привести світ до нескінченної війни.

«Штучний інтелект не усуває внутрішньої нелюдськості конфлікту, він може лише швидше призвести до конфлікту та зробити його більш безособовим», – сказав Папа Римський.

Лев XIV зазначає, що дані, які використовуються штучним інтелектом, не повинні залишатися виключно у приватних руках. Крім цього, понтифік закликав знизити рівень конкуренції між компаніями, які займаються штучним інтелектом.

Розвиток штучного інтелекту Папа Римський порівняв з біблійним сюжетом, в якому люди, що рухаються гординею, спробували побудувати Вавилонську вежу до небес і розгнівали Бога. За словами Папи Римського, ця історія показує небезпеку будь-яких починань, які прагнуть досягти небес без Божого благословення.

«Людство, створене Богом у всій своїй величі, сьогодні стоїть перед вирішальним вибором: або побудувати нову Вавилонську вежу, або створити місто, де Бог і людина житимуть разом», – йдеться у вступі послання.

У своїй енцикліці Папа Римський також торкнувся теорії «справедливої ​​війни» – доктрини церкви, яка використовувалася для виправдання глобальних конфліктів. На думку понтифіка, ця теорія застаріла, а військова сила може застосовуватися лише для «самооборони у найсуворішому значенні цього слова».

Примітно, що у презентації енцикліки у Ватикані брав участь Крістофер Олах – один із засновників відомої ШІ-компанії Anthropic (творці Claude), керівництво якої нещодавно мало конфлікт із Пентагоном через відмову надати військовим безлімітний доступ до своїх технологій.

«Главком» писав, що Папа Римський Лев XIV створить у Ватикані спеціальну комісію з питань штучного інтелекту. Новий орган займатиметься формуванням і координацією позиції Католицької церкви щодо розвитку та використання штучного інтелекту. Раніше Ватикан оголосив, що понтифік вирішив створити комісію через зростання використання штучного інтелекту, «його потенційний вплив на людей і людство в цілому (та) турботу церкви про гідність кожної людини». 

Як відомо, президент США Дональд Трамп звинуватив Папу Римського Лева XIV у створенні небезпеки для вірян через нібито лояльне ставлення понтифіка до ядерної програми Ірану.

До слова, конфлікт між Дональдом Трампом та Папою Римським Левом XIV поглибився через принципову позицію Ватикану щодо воєнних дій США та Ізраїлю в Ірані. Понтифік гостро розкритикував риторику американського лідера, назвавши заяви про можливість ліквідації іранської цивілізації такими, що суперечать будь-яким нормам. Попри тиск із боку Білого дому, Лев XIV підкреслив, що не відчуває страху перед чинною адміністрацією і продовжить проповідувати євангельські цінності, оскільки вбачає у цьому свою головну місію.

