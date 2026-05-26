Катастрофа з робочими місцями через ШІ: гендиректор OpenAI зробив новий прогноз

Максим Бурич

Сем Альтман переглянув прогнози щодо ШІ
Сем Альтман: «Я радий, що помилявся»

Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман публічно переглянув свої попередні песимістичні прогнози щодо ринку праці. Очільник розробника ChatGPT визнав, що суттєво переоцінив швидкість, із якою штучний інтелект замінить людей в офісних професіях.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Сема Альтмана, хоча сам технологічний прогрес рухається за планом, соціальні та економічні наслідки виявилися значно м'якшими, ніж очікувалося раніше.

Під час онлайн-виступу на престижній конференції Commonwealth Bank of Australia у Сіднеї керівник OpenAI відверто розповів про зміну свого бачення майбутнього, де роботів та алгоритми вважали головною загрозою для білих комірців.

«Я радий, що помилявся. Я думав, що до цього часу вплив на робочі місця початкового рівня серед офісних працівників буде значно більшим», – наголосив Сем Альтман. Він додав, що раніше бачив у стрімкій автоматизації «реальний ризик» для суспільства і вважав своїм обов'язком відкрито попереджати про це світ.

Тепер очільник компанії набагато краще розуміє, чому глобальна інтеграція ШІ в робочі процеси та заміна людського ресурсу відбуваються значно повільніше. Головною причиною уповільнення цього треку він назвав фундаментальну важливість людської взаємодії у більшості професій, яку нейромережі наразі просто не здатні повноцінно скопіювати чи замінити.

Для ілюстрації своїх слів Альтман поділився курйозним досвідом із власного професійного життя. Він розповів, що намагався повністю автоматизувати свої щоденні рутинні завдання та делегував штучному інтелекту відповіді на робочі повідомлення у Slack та електронній пошті. Сем навіть надсилав листи з чесною приміткою «це ШІ Сема».

Проте експеримент провалився через психологічні та соціальні чинники: згодом топменеджер був змушений повернутися до особистого написання текстів.

«Ми справді дбаємо про взаємодію між людьми. Це велика частина мого часу, і я не можу уявити, що найближчим часом повністю передам її ШІ», – резюмував керівник OpenAI, підкресливши, що емпатія та живий контакт залишаються незамінними у бізнесі.

Попри оптимістичні заяви Альтмана про відсутність миттєвого колапсу на ринку праці, великі технологічні корпорації все ж коригують штати під впливом нових технологій. Пріоритети бізнесу починають змінюватися в бік закупівлі обладнання.

Найяскравішим прикладом цієї тенденції стала компанія Meta Platforms (материнська структура Facebook та Instagram). Цього місяця корпорація Марка Цукерберга оголосила про звільнення близько 8000 співробітників. Керівництво Meta пішло на такий крок не через те, що ШІ навчився виконувати їхню роботу, а задля банальної оптимізації бюджету – вивільнені кошти планують спрямувати на покриття колосальних витрат на обчислювальну інфраструктуру та закупівлю серверів для навчання власних штучних інтелектуальних моделей.

Нагадаємо, в Україні запрацював ШІ-асистент Lapathoniia, побудований на базі українських великих мовних моделей. Уся інфраструктура сервісу розміщена в українських датацентрах, що забезпечує повний контроль і безпеку даних користувачів. 

