YouTube дозволить повернутися заблокованим за дезінформацію каналам

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
YouTube дозволить повернутися заблокованим за дезінформацію каналам
Разом зі зміною політики YouTube відмовляється від послуг сторонніх фактчекерів
фото з відкритих джерел

YouTube змінює політику модерації

Відеохостинг YouTube оголосив про значні зміни у своїй політиці модерації, які дозволять авторам, чиї канали були заблоковані за поширення дезінформації, відновити доступ до своїх акаунтів. Це рішення стало частиною нового підходу до свободи слова, який, за повідомленнями, підтримує адміністрація президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Verge.

Рішення YouTube було оприлюднене у листі компанії Alphabet до Судового комітету Палати представників США. У документі зазначається, що на компанію чинився тиск з боку адміністрації Джо Байдена щодо видалення контенту, пов'язаного з COVID-19, який не порушував правила платформи. Alphabet назвала такі дії «неприйнятними й неправильними».

Ці зміни вважаються перемогою для консервативних політичних сил, які тривалий час звинувачували технологічні компанії в цензурі. За даними The Verge, тепер можуть повернутися такі відомі консервативні коментатори, як Ден Бонгіно, Стів Беннон та Себастьян Горка.

Разом зі зміною політики YouTube відмовляється від послуг сторонніх фактчекерів. Замість цього, платформа планує впровадити систему нотаток від спільноти, яка дозволить користувачам самостійно додавати контекст до відео, що відображає підхід, схожий на той, що вже використовується на платформах X та Facebook.

Нагадаємо, YouTube представив нові інструменти на основі штучного інтелекту, які значно спростять роботу контент-креаторів та розширять можливості монетизації. Нові функції будуть впроваджуватися поступово до кінця 2025 та на початку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube Official Blog.

Для коротких відео YouTube Shorts інтегрували генеративний інструмент DeepMind Veo 3 Fast. Він зможе автоматично створювати фонові зображення та анімацію до відео, змінювати стиль і додавати реквізит. Також з’явиться інструмент «мова в пісню», який перетворюватиме діалоги на музичний супровід.

YouTube

