Штучний інтелект під загрозою: науковці критикують потік низькоякісних досліджень

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Штучний інтелект під загрозою: науковці критикують потік низькоякісних досліджень
Дослідження штучного інтелекту під питанням
фото з відкритих джерел

Використання ШІ для допомоги у редагуванні статей або створенням програмного коду стає все більш поширеним, що підвищує тиск на рецензентів і знижує якість наукових публікацій

Дослідження штучного інтелекту (ШІ) стикається з серйозною проблемою, зокрема через надмірну кількість низькоякісних статей, що з’являються в академічних колах. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Одна з останніх ситуацій, що привернула увагу, пов’язана з молодим науковцем Кевіном Чжу, який, на свій розсуд, написав понад 100 наукових статей у 2025 році, 89 з яких будуть представлені на одній з найбільших конференцій у галузі – NeurIPS. Проте ці публікації викликали сумніви серед академічної спільноти, а один з експертів назвав їх «катастрофою».

Кевін Чжу, який нещодавно завершив бакалаврат в інформатиці в Каліфорнійському університеті в Берклі і зараз керує компанією Algoverse, що займається дослідженнями та наставництвом для старшокласників, заявив, що його команда подала 131 роботу, з яких багато були написані разом з його учнями. Чжу підкреслив, що допомагав з переглядом методології та експериментального дизайну, а також читав і коментував статті перед поданням.

Проте професор інформатики в Берклі, Хані Фарід, висловив критику на адресу Чжу, заявивши: «Я майже переконаний, що все це, зверху донизу, – це просто вібраційне кодування», маючи на увазі низьку якість написаних робіт. Фарід також звернув увагу на те, що кількість поданих статей на конференціях зростає, але разом з тим падає їхня якість. На конференції NeurIPS цього року було подано понад 21 500 статей, що майже вдвічі більше, ніж у 2020 році.

«Рецензенти скаржаться на низьку якість робіт, навіть підозрюючи, що деякі з них створені штучним інтелектом», – зазначає Фарід. Відмічається також, що науковці часто публікують сотні статей за рік, сподіваючись на академічне визнання, хоча їхня робота не завжди відповідає високим стандартам.

Це явище набуває масштабів в академічній сфері, де замість ретельних перевірок і глибоких досліджень зростає кількість статей, створених за допомогою автоматичних інструментів, таких як штучний інтелект. Наприклад, використання ШІ для допомоги у редагуванні статей або створенням програмного коду стає все більш поширеним, що підвищує тиск на рецензентів і знижує якість наукових публікацій.

Фарід також підкреслив, що «кожного року студентам важко випустити високоякісні роботи, тому й зростає тиск і навіть використання низькоякісних матеріалів, щоб не відстати від колег». Це, за словами Фаріда, «безлад», оскільки науковці зосереджуються більше на кількості публікацій, а не на якості їх роботи.

У результаті, проблема, що виникає через зростання числа поданих робіт, стає не тільки академічним, але й етичним питанням, адже кількість низькоякісних статей підриває репутацію наукових конференцій і академічних інститутів.

«Це просто безлад. Ти не можеш встигати, ти не можеш публікуватися, ти не можеш робити гарну роботу, ти не можеш бути вдумливим», – за словами Хані Фаріда.

Нагадаємо, штучний інтелект вже зараз дозволяє зловмисникам легко видавати себе за інших людей, і масштаби цієї загрози лише зростатимуть. Більше того, деякі фінансові установи досі приймають голосовий відбиток як метод автентифікації. 

Теги: штучний інтелект вчені наука

