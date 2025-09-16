Нова мовна уповноважена оголосила наступ на платформи, які підсовують російський контент

Олена Івановська: Ми не говоримо про блокування, бо це не наш шлях

Олена Івановська: «Ми хочемо, щоб український контент був видимим і доступним, а російський – не нав'язувався як головний»

Нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що її офіс працює над тим, аби міжнародні стрімінгові платформи, такі як YouTube і Spotify, не нав'язували російський контент українським користувачам. Вона підкреслила, що це питання інформаційної безпеки, а не заборон. Про це Олена Івановська розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Олена Івановська пояснила, що Україна не прагне блокувати російський контент, оскільки це неефективно в умовах сучасних технологій. Замість цього, влада має на меті домогтися від платформ зміни алгоритмів, щоб український контент був видимим і доступним, а російський – не просувався як основний. Цей підхід вже успішно реалізований в інших країнах, зокрема в Польщі.

За словами уповноваженої, створення посади урядового представника для комунікації з міжнародними техногігантами допомогло б ефективніше вирішувати ці питання. Вона зазначила, що культура є не менш потужним інструментом безпеки, ніж військові угоди.

«Ми підписуємо міждержавні договори про підтримку України, про безпекові інструменти, але культура – це також безпековий, нехай не такий зримий, але теж дуже потужний інструмент», – наголосила Олена Івановська, додавши, що мова і культура є ключовими для збереження української державності.

