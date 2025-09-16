Головна Країна Суспільство
Нова мовна уповноважена оголосила наступ на платформи, які підсовують російський контент

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нова мовна уповноважена оголосила наступ на платформи, які підсовують російський контент
Олена Івановська: Ми не говоримо про блокування, бо це не наш шлях
колаж: glavcom.ua

Олена Івановська: «Ми хочемо, щоб український контент був видимим і доступним, а російський – не нав'язувався як головний»

Нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що її офіс працює над тим, аби міжнародні стрімінгові платформи, такі як YouTube і Spotify, не нав'язували російський контент українським користувачам. Вона підкреслила, що це питання інформаційної безпеки, а не заборон. Про це Олена Івановська розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Олена Івановська пояснила, що Україна не прагне блокувати російський контент, оскільки це неефективно в умовах сучасних технологій. Замість цього, влада має на меті домогтися від платформ зміни алгоритмів, щоб український контент був видимим і доступним, а російський – не просувався як основний. Цей підхід вже успішно реалізований в інших країнах, зокрема в Польщі.

За словами уповноваженої, створення посади урядового представника для комунікації з міжнародними техногігантами допомогло б ефективніше вирішувати ці питання. Вона зазначила, що культура є не менш потужним інструментом безпеки, ніж військові угоди.

«Ми підписуємо міждержавні договори про підтримку України, про безпекові інструменти, але культура – це також безпековий, нехай не такий зримий, але теж дуже потужний інструмент», – наголосила Олена Івановська, додавши, що мова і культура є ключовими для збереження української державності.

Як відомо, нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтервʼю «Главкому» розповіла, як їй вдалося привчити доньку спілкуватися та вести соцмережі українською.

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
