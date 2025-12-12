Головна Техно HiTech
Компанія Google запустила примірку одягу із ШІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Технологія спрощує онлайн-шопінгтехнологія спрощує онлайн-шопінг
фото із відкритих джерел

Google оновив віртуальну примірку одягу

Компанія Google оновила свою функцію віртуальної примірки одягу за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Тепер, щоб побачити, чи пасуватиме вам річ, достатньо завантажити звичайне селфі, а не фотографію на повний зріст. Як пише «Главком», про це компанія повідомила у своєму офіційному блозі.

Раніше для використання функції Try it on користувачам потрібно було завантажувати фото на повний зріст. Тепер же система, що базується на моделі Gemini 2.5 Flash Image (кодова назва Nano Banana), сама генерує цифрове зображення користувача на повний зріст на основі його селфі.

Для коректної роботи користувачеві також потрібно вказати свій звичайний розмір одягу, після чого ШІ створить кілька варіантів зображень. Одне з них можна буде вибрати як фото за замовчуванням для майбутніх примірок. За бажанням, можливість завантажити фото на повний зріст або вибрати одну з моделей із різним типом статури залишається доступною.

Нововведення запускається сьогодні у США. Сама функція віртуальної примірки була вперше представлена Google у липні та працює з товарами з бази Shopping Graph у Пошуку, Google Shopping та Google Images. Щоб її використати, потрібно натиснути на картку товару і вибрати значок «приміряти».

Цей крок є частиною інвестицій Google у сферу віртуальної примірки з ШІ. У компанії навіть є окремий додаток для цієї мети – Doppl, який допомагає візуалізувати, як різні вбрання виглядатимуть на користувачеві.

До слова, «архітектори штучного інтелекту» стали «Людьми року» за версією журналу Time. Журналісти наголосили, що саме завдяки технологічним лідерам, їхнім рішенням і стратегіям штучний інтелект пронизав усі галузі життя.

Google селфі штучний інтелект

