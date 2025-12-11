Головна Техно HiTech
«Ми можемо помилитися»: Сем Альтман визнав, що ШІ розвивається надто швидко

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«Ми можемо помилитися»: Сем Альтман визнав, що ШІ розвивається надто швидко
Альтман знову прокоментував штучний інтелект
фото: The Tonight Show

За останні три роки генеративний ШІ суттєво еволюціонував

Голова OpenAI Сем Альтман нещодавно висловив занепокоєння темпами, з якими штучний інтелект (ШІ) змінює світ, підкресливши важливість та необхідність адаптації суспільства. За його словами, жодна інша технологія ніколи не впроваджувалася у світі так швидко. Він визнав, що ChatGPT має величезний потенціал для дослідників, але водночас може бути використаний зловмисниками для спричинення глобальної шкоди людству. Про це пише «Главком» із посиланням на windowscentral.

За останні три роки генеративний ШІ еволюціонував від простих чат-ботів, здатних створювати зображення та тексти на основі підказок, до складних інструментів підвищення продуктивності, які мають реальний вплив на суспільство у сферах медицини, освіти, обчислювальної техніки та інших. Однак це пов'язано з неймовірними витратами, непомірним попитом на охолодження та електроенергію, а також з негативним впливом на довкілля.

У своєму недавньому інтерв'ю Альтман виділив довгий список недоліків широкого поширення та зростання ChatGPT, включно зі швидкістю, з якою він змінив світ. За його словами, ChatGPT має потенціал для розробки ліків від складних медичних захворювань, таких як рак, але водночас він може бути використаний зловмисниками для заподіяння шкоди, з якою суспільство може не впоратися.

«Мене турбують темпи змін, що відбуваються у світі прямо зараз. Цій технології лише три роки. Жодна інша технологія ніколи не впроваджувалася у світі так швидко», – заявив Альтман. І слідом додав: «Ми повинні переконатися, що ми представляємо ШІ світу відповідально, даючи людям час адаптуватися, висловити свою думку, зрозуміти, як це зробити – можна уявити, що ми можемо помилитися».

Наразі ChatGPT є найбільш завантажуваним додатком у світі з приблизно 1,36 млрд встановлень з моменту його запуску в листопаді 2022 року. Серед аналітиків та експертів наростають побоювання щодо формування залежності людей від чат-ботів, що призводить до атрофії когнітивних здібностей користувачів і робить їх менш розумними. Також повідомляється, що за останні кілька місяців збільшилася кількість самогубств, пов'язаних із надмірною залежністю від інструментів на основі ШІ, подібних до ChatGPT.

Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив у компанії «режим найвищого пріоритету» (або «червоний код»), мобілізувавши всі наявні ресурси для екстреного удосконалення флагманського продукту – чат-боту ChatGPT. 

Теги: технології штучний інтелект Сем Альтман

