Пентагон впроваджує чат-бот на основі Google Gemini для 3 мільйонів військових

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Пентагон впроваджує чат-бот на основі Google Gemini для 3 мільйонів військових
Google Gemini інтегрують у Міноборони США для роботи з несекретними даними
фото із відкритих джерел

Пентагон запускає платформу GenAI.mil на базі Google Gemini, щоб зробити ЗС США «смертоноснішими»

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про запуск платформи GenAI.mil, назвавши її «майбутнім американських війн». Про це пише «Главком» із посиланням на cryptopolitan.com.

GenAI.mil є налаштовуваним інтерфейсом чат-бота, першою моделлю якого стала Gemini for Government від Google Cloud. Хоча Гегсет заявив, що технологія зробить американські збройні сили «більш смертоносними, ніж будь-коли», насамперед платформа позиціонується як інструмент для офісної роботи. Вона дозволить проводити дослідження, форматувати документи та аналізувати відео чи зображення з «безпрецедентною» швидкістю. Система сертифікована для роботи з контрольованою несекретною інформацією, але не секретними даними.

Розробники стверджують, що інтеграція з пошуком Google робить систему «надійною» та «значно знижує ризик галюцинацій ШІ». Проте зазначається, що результати пошуку Google самі можуть містити помилки та дані, згенеровані штучним інтелектом.

Заступник міністра оборони з досліджень та розробок Еміль Майкл повідомив, що до кінця тижня доступ до GenAI.mil отримають близько трьох мільйонів співробітників Пентагону, військовослужбовців та підрядників. У майбутньому планується включення інших моделей ШІ та можливість роботи із секретними даними.

Ця новина з'явилася на тлі заяви колишнього президента США Дональда Трампа про підписання указу щодо єдиних правил для штучного інтелекту в США. Трамп підкреслив, що компанії не можуть отримувати «50 різних схвалень кожного разу, коли хочуть щось зробити», і зазначив, що лідерство Америки в гонці ШІ-технологій може бути недовгим без єдиного регулювання.

Раніше стало відомо, що розроблений у Конгресі проєкт бюджету американського військового відомства передбачає заборону скорочення чисельності дислокованих у Європі американських військ до значення менше ніж 76 тис. осіб більш ніж на 45 днів.

Читайте також:

Теги: Google документи Пентагон штучний інтелект Піт Гегсет

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
