Microsoft назвала 10 найуразливіших професій, які може замінити штучний інтелект

Стрімке впровадження штучного інтелекту у повсякденне життя створює нові виклики для світового ринку праці. Вже сьогодні фахівці певних галузей стикаються з ризиком повної автоматизації їхніх обов'язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Entrepreneur.

Компанія Microsoft оприлюднила звіт, заснований на аналізі анонімних даних близько 200 тис. розмов між користувачами зі США та чат-ботом Copilot. Дослідження охопило період дев'яти місяців 2024 року та виявило сфери, де ШІ демонструє найвищу ефективність.

Найбільшу вразливість виявлено серед перекладачів. Нейромережі вже зараз демонструють потужні результати, забезпечуючи переклад у реальному часі на сотні мов, а сервіси від Google та Amazon активно витісняють традиційні підходи за рахунок швидкості та озвучування текстів.

Також під «ударом» опинилися історики. Все більше людей використовують чат-ботів як основне джерело для пошуку та аналізу історичних фактів. Окрім гуманітарних сфер, автоматизація торкнулася і технічних спеціальностей: ШІ успішно створює код для верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК).

Топ-10 професій, які може замінити ШІ:

Перекладачі; Історики; Працівники сфери обслуговування пасажирів; Торговельні представники; Письменники та автори; Співробітники служб підтримки клієнтів; Програмісти інструментів з ЧПК; Телефонні оператори; Працівники туристичних агентств; Диктори та радіо-діджеї.

Попри стрімкий розвиток технологій, експерти закликають не панікувати. Старший дослідник Microsoft Кіран Томлінсон підкреслив, що хоча ШІ чудово справляється з окремими завданнями (дослідження, письмо, комунікація), він поки що не здатний повністю замінити людину у комплексних аспектах будь-якої професії.

Автоматизація, швидше за все, призведе до трансформації робочих місць, де ШІ виступатиме як ефективний асистент, а не як повна заміна фахівця.

Нагадаємо, голова OpenAI Сем Альтман нещодавно висловив занепокоєння темпами, з якими штучний інтелект (ШІ) змінює світ, підкресливши важливість та необхідність адаптації суспільства. За його словами, жодна інша технологія ніколи не впроваджувалася у світі так швидко. Він визнав, що ChatGPT має величезний потенціал для дослідників, але водночас може бути використаний зловмисниками для спричинення глобальної шкоди людству.