Microsoft назвала 10 найуразливіших професій, які може замінити штучний інтелект

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Microsoft назвала 10 найуразливіших професій, які може замінити штучний інтелект
Автоматизація, швидше за все, призведе до трансформації робочих місць
Попри стрімкий розвиток технологій, експерти закликають не панікувати

Стрімке впровадження штучного інтелекту у повсякденне життя створює нові виклики для світового ринку праці. Вже сьогодні фахівці певних галузей стикаються з ризиком повної автоматизації їхніх обов'язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Entrepreneur.

Компанія Microsoft оприлюднила звіт, заснований на аналізі анонімних даних близько 200 тис. розмов між користувачами зі США та чат-ботом Copilot. Дослідження охопило період дев'яти місяців 2024 року та виявило сфери, де ШІ демонструє найвищу ефективність.

Найбільшу вразливість виявлено серед перекладачів. Нейромережі вже зараз демонструють потужні результати, забезпечуючи переклад у реальному часі на сотні мов, а сервіси від Google та Amazon активно витісняють традиційні підходи за рахунок швидкості та озвучування текстів.

Також під «ударом» опинилися історики. Все більше людей використовують чат-ботів як основне джерело для пошуку та аналізу історичних фактів. Окрім гуманітарних сфер, автоматизація торкнулася і технічних спеціальностей: ШІ успішно створює код для верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК).

Топ-10 професій, які може замінити ШІ:

  1. Перекладачі;
  2. Історики;
  3. Працівники сфери обслуговування пасажирів;
  4. Торговельні представники;
  5. Письменники та автори;
  6. Співробітники служб підтримки клієнтів;
  7. Програмісти інструментів з ЧПК;
  8. Телефонні оператори;
  9. Працівники туристичних агентств;
  10. Диктори та радіо-діджеї.

Попри стрімкий розвиток технологій, експерти закликають не панікувати. Старший дослідник Microsoft Кіран Томлінсон підкреслив, що хоча ШІ чудово справляється з окремими завданнями (дослідження, письмо, комунікація), він поки що не здатний повністю замінити людину у комплексних аспектах будь-якої професії.

Автоматизація, швидше за все, призведе до трансформації робочих місць, де ШІ виступатиме як ефективний асистент, а не як повна заміна фахівця.

Нагадаємо, голова OpenAI Сем Альтман нещодавно висловив занепокоєння темпами, з якими штучний інтелект (ШІ) змінює світ, підкресливши важливість та необхідність адаптації суспільства. За його словами, жодна інша технологія ніколи не впроваджувалася у світі так швидко. Він визнав, що ChatGPT має величезний потенціал для дослідників, але водночас може бути використаний зловмисниками для спричинення глобальної шкоди людству.

штучний інтелект професії

