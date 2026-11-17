Користувачі не могли увійти до своїх Apple Account

Сьогодні, 17 листопада, користувачі Apple у різних країнах повідомили про збої в роботі сервісів компанії. Проблеми виникли з доступом до iCloud, App Store, Apple Pay та авторизацією в облікових записах. Про це свідчать дані сервісу Downdetector, передає «Главком».

Зокрема, користувачі не могли увійти до своїх Apple Account, скористатися iCloud або завантажити застосунки з App Store. Частина власників пристроїв Apple також повідомляла про неможливість повторної авторизації після автоматичного виходу з облікового запису.

Як повідомляє MacRumors, компанія підтвердила перебої з авторизацією в iCloud. Однак Apple окремо не підтверджувала проблеми з усіма сервісами, на які скаржилися користувачі.

Крім Apple, у переліку сервісів, щодо яких надходять повідомлення від українських користувачів (без критичних аномальних сплесків), відображаються мобільні оператори (Київстар, lifecell, Vodafone), Telegram, Facebook, monobank, Youtube, Steam, Google, Google Gemini та Cloudflare.

До слова, у США стався масштабний збій у роботі засекреченої комунікаційної мережі Агентства національної безпеки (АНБ), через яку співробітники відомства обмінюються розвідувальною інформацією. Причини несправності поки невідомі, ознак кібератаки наразі не виявили.