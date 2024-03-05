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Прем'єрка Естонії дотепно відреагувала на новину про те, що вона «їсть росіян на сніданок»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Прем'єрка Естонії дотепно відреагувала на новину про те, що вона «їсть росіян на сніданок»
Pаніше видання Рolitico повідомляло, що деякі країни Євросоюзу не підтримують призначення прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас на посаду верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки
фото з відкритих джерел

Неназваний европейський чиновник дорікнув естонській прем'єрці, що вона «їсть росіян на сніданок»

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас опублікувала фотографію свого сніданку, як відповідь на заяву одного з єврочиновників, який сказав, що Каллас «їсть росіян на сніданок».

Прем'єр опублікувала в соцмережі Х фото сніданку, підписавши його: «Мій сніданок, дорогі читачі Politico».

Pаніше видання Рolitico з посиланням на джерела повідомляло, що деякі країни Євросоюзу не підтримують призначення прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас на посаду верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.

«Я не думаю, що Франція і Німеччина погодяться на це, з тих самих причин, з яких вона не підходила для роботи в НАТО. Невже ми дійсно призначимо на цю посаду людину, яка любить їсти росіян на сніданок?» – сказав неназваний чиновник ЄС.

Видання зазначає, що на сьогодні представники країн Східної Європи обіймають лише деякі керівні посади в ЄС і НАТО відтоді, як більшість із них приєдналися до цих двох блоків у 2004 році.

Польща – єдина країна з цього регіону, яка отримала одну з керівних посад у блоці. Нині чинний прем’єр-міністр Дональд Туск один термін обіймав посаду президента Європейської ради, а Єжи Бузек, ще один колишній польський прем’єр-міністр, очолював Європейський парламент протягом трьох років, тобто приблизно половину терміну.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

«Тому що усі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна перемогла, а РФ програла цю війну», – зазначила Каллас.

Також естонський генерал висловився про відправку військ до України. За словами військового, можливість відправити військових є, причому у всіх європейських країн. За словами Вялі, європейські країни мають можливість бути присутніми сухопутними військами під час звільнення України.

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Теги: міністр Естонія чиновник Україна соцмережі Кая Каллас

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