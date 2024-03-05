Прем'єрка Естонії дотепно відреагувала на новину про те, що вона «їсть росіян на сніданок»

Pаніше видання Рolitico повідомляло, що деякі країни Євросоюзу не підтримують призначення прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас на посаду верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки

Неназваний европейський чиновник дорікнув естонській прем'єрці, що вона «їсть росіян на сніданок»

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас опублікувала фотографію свого сніданку, як відповідь на заяву одного з єврочиновників, який сказав, що Каллас «їсть росіян на сніданок».

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Прем'єр опублікувала в соцмережі Х фото сніданку, підписавши його: «Мій сніданок, дорогі читачі Politico».

My breakfast, dear @POLITICOEurope readers ☺️ pic.twitter.com/ryB6omsF6p Будь ласка, читайте текст після реклами March 5, 2024

Pаніше видання Рolitico з посиланням на джерела повідомляло, що деякі країни Євросоюзу не підтримують призначення прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас на посаду верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.

«Я не думаю, що Франція і Німеччина погодяться на це, з тих самих причин, з яких вона не підходила для роботи в НАТО. Невже ми дійсно призначимо на цю посаду людину, яка любить їсти росіян на сніданок?» – сказав неназваний чиновник ЄС.

Видання зазначає, що на сьогодні представники країн Східної Європи обіймають лише деякі керівні посади в ЄС і НАТО відтоді, як більшість із них приєдналися до цих двох блоків у 2004 році.

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Польща – єдина країна з цього регіону, яка отримала одну з керівних посад у блоці. Нині чинний прем’єр-міністр Дональд Туск один термін обіймав посаду президента Європейської ради, а Єжи Бузек, ще один колишній польський прем’єр-міністр, очолював Європейський парламент протягом трьох років, тобто приблизно половину терміну.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

«Тому що усі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна перемогла, а РФ програла цю війну», – зазначила Каллас.

Також естонський генерал висловився про відправку військ до України. За словами військового, можливість відправити військових є, причому у всіх європейських країн. За словами Вялі, європейські країни мають можливість бути присутніми сухопутними військами під час звільнення України.