Естонія заборонила продаж товарів тих компаній, які є в переліку спонсорів війни

Більше не продаватимуть продукцію таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever та Mondelēz International, Philip Morris International та Japan Tobacco International (JTI).

Вилучити продукцію заборонених фірм мають протягом 60 днів

Міністерство оборони Естонії видало розпорядження вилучати з місць продажу, пов'язаних із Силами оборони та іншими підвідомчими установами, товари від виробників, які продовжують працювати в Росії. Про це повідомляє ERR.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рішення стосується виробників, які були внесені українським Національним агентством з питань запобігання корупції до списку міжнародних спонсорів війни.

Тепер торгові автомати, кафе та інші торговельні точки, що перебувають у сфері управління Міністерства оборони Естонії, більше не продаватимуть продукцію таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever та Mondelēz International. Також буде припинено продаж тютюнових виробів Philip Morris International та Japan Tobacco International (JTI).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я розумію, що розпорядження про припинення використання у сфері управління Міністерства оборони продукції PepsiCo, Mars, Nestle та інших великих корпорацій може викликати певний дискомфорт, але для багатьох продуктів можна знайти альтернативу й у естонських виробників. Я сподіваюся на спільне розуміння, допоможімо Україні перемогти», – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Вилучити продукцію заборонених фірм договірні партнери Центру оборонних інвестицій мають протягом 60 днів.

Нагадаємо, прем'єрка Естонії закликала поквапитися із конфіскацією російських активів.

Кая Каллас зазначила, що конфіскація російських коштів стане додатковим інструментом, який, поряд з військовою допомогою Україні та кроками з політичної ізоляції Росії, допоможе покласти край війні.

Стало відомо, що Естонія затримала десяток ймовірних російських агентів. За словами міністра закордонних справ, російські агенти послаблювати рішучість Естонії в підтримці України.