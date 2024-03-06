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Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
Частина біженців із України мають виїхати з Нідерландів до 1 квітня 2024 року
фото із відкритих джерел

Громадяни третіх країн з України більше не мають права на притулок у Нідерландах

У Нідерландах закінчився термін дії тимчасового захисту для біженців з України, які не мають українського громадянства. Вони мають виїхати з країни до 1 квітня чи попросити про міжнародний притулок. Близько сотні громадян третіх країн вийшли на мітинг проти депортації, пише nltimes.nl.

Як пише видання, починаючи з 4 березня 2023 року близько 2540 громадян третіх країн з України більше не мають права на притулок у Нідерландах. Вони повинні або подати заяву на надання притулку чи іншу форму проживання, або залишити Нідерланди. На виїзд їм дали 28 днів – до 1 квітня 2024 року.

Як деталізує nltimes.nl, громадяни третіх країн – це люди, які на момент початку повномашстабного вторгення Росії проживали в Україні з посвідкою на тимчасове проживання. Йдеться про студентів, емігрантів або трудових мігрантів. Спочатку вони підпадали під ту саму схему тимчасового захисту, що й всі українські біженці, тобто вони мали право на притулок і мали право працювати в Нідерландах.

Згодом уряд країни вирішив змінити цю політику. Адже потік біженців з України був занадто високим, а багато громадян третіх країн можуть безпечно повернутися до своєї країни походження. Нідерланди планували припинити захист громадян третіх країн 4 вересня минулого року, але цю дату кілька разів переносили, адже деякі люди оскаржували це рішення в судах.

Як зазначає видання, 4 березня 2024 року ці громадяни можуть залишатися в муніципальних притулках та отримувати харчування ще 28 днів. Але їм більше не дозволять працювати та лікуватися безкоштовно. До 1 квітня біженці мають звільнитися з роботи, закрити банківські рахунки та знятися з реєстрації у муніципалітеті. Для тих, хто виїжджає, уряд надає допомогу в 5000 євро.

4 березня близько 100 громадян третіх країн вийшли у Гаазі на мітинг проти депортації. Вони критикують різне ставлення до українських громадян та тих, хто навчався чи працював в Україні з тимчасовим виглядом.

Цього тижня кілька судів розглядають справи громадян третіх країн, які оскаржують припинення права на проживання. Суди створили кілька палат із цього питання. Біженцям, чиї справи розглядаються в суді, дозволили залишитись у муніципальних притулках на кілька тижнів довше.

Нагадаємо, влада Нідерландів виступає за припинення частини пільг для українських біженців у країні, пише Dutchnews. «Українці, які втекли після російського вторгнення два роки тому, набули спеціального статусу біженців, що дає їм ті ж права жити і працювати, як і громадяни ЄС», – пише видання. Згідно з останніми даними статистичного агентства CBS, близько 46% українських біженців знайшли роботу у роботодавця, що базується в Нідерландах, а для громадян третіх країн, які становлять близько 8% від загальної кількості, ця частка зростає до 77%.

Журналісти зазначають, що українські біженці одержують від держави від 280 до 380 євро у вигляді витрат на проживання. Після того, як українці знайдуть роботу, виплати мають припинитися. Втім, місцевій владі складно контролювати цей процес. Депутати, на яких посилається видання, зазначають, що держава має контролювати цей процес та «попросити» працевлаштованих українців платити за деякі послуги самостійно.

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Теги: Нідерланди українці держава послуги притулок влада харчування біженці

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