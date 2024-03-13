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Україна відкрила код «Дії»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна відкрила код «Дії»
Фахівці з інших країн зможуть створити аналог «Дії» або інший застосунок, схожий на неї
фото з відкритих джерел

Країни, які цікавляться українським досвідом цифровізації, зможуть зрозуміти логіку «Дії», імпортувати код і запустити власні державні сервіси

Україна відкрила код мобільного застосунку «Дія». Відтепер розробники з усього світу зможуть проаналізувати архітектуру українського застосунку та створити на його основі свої сервіси. Влада запевняє, що дані українців у повній безпеці. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Відтепер країни, які цікавляться українським досвідом цифровізації, зможуть зрозуміти логіку «Дії», імпортувати код і запустити власні державні сервіси. Сподіваюся, що наш досвід допоможе іншим урядам побудувати свої держави у смартфоні», – зазначив Федоров.

За словами міністра, фахівці зможуть створити аналог «Дії» або інший застосунок, схожий на неї, але для цього потрібно буде приєднатися до публічної ліцензії. Знайти відкритий код і доєднатися до ліцензії можна на окремому сайті.

Для початку, окрім загального коду серверної та мобільної частини застосунку, Мінцифри додало документ Посвідчення водія та послугу Витяг про несудимість як приклади логіки роботи застосунку з даними. Згодом послуг та документів буде більше. А ще кожен IT-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати зміни до «Дії».

«Дані українців у повній безпеці. У коді немає доступу до реєстрів», – підкреслив міністр.

Якщо IT-фахівець захоче зробити «запит у реєстр», то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними, пояснив Федоров. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією.

«Відкритий код – це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, так працюють компанії Linux, Android та MySql», – резюмував глава Мінцифри.

Нагадаємо, уряд підтримав ініціативу зробити застосунок «Дія» продуктом з відкритим кодом – це допоможе масштабувати проєкт і допоможе іншим дізнатись, як він працює.

Раніше Мінцифра та уряд Естонії розробили аналог «Дії» – застосунок mRiik.

До слова, протягом двох наступних років має запрацювати Європейський гаманець цифрової ідентифікації (EUDI). Європарламент вже ухвалив створення відповідної законодавчої бази. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна – єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію «Дії».

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Теги: Дія Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України застосунок

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