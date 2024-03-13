Скільки грошей українці витрачають на їжу та комуналку: похмура статистика

На дозвілля українці витрачають всього 2% свого бюджету, тоді як у світі цей показник складає 15-17%

Витрати українців на продукти на комуналку сягають 66%, що удвічі перевищує середній світовий показник

Українці найбільше серед жителів інших країн витрачають на продукти харчування та обов’язкові платежі – цей показник сягає 66%, що понад удвічі більше, ніж середній світовий показник. Про це йдеться в результатах дослідження «Делойт» про споживацькі настрої українців.

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«Україна – єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%», – йдеться у публікації.

Українці значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування. Найбільш помітна різниця у розподілі бюджету на такі категорії:

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Дозвілля (включно з ресторанами/кафе), відпочинок і туризм: українці витрачають 2% свого бюджету на цю категорію, у той час як жителі Німеччини – 17%, Польщі – 15%, США – 19%, Канади – 15%, ПАР – 17%.

Електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку: українці витрачають 2% бюджету на цю категорію, жителі Німеччини – 10%, Польщі – 12%, США – 12%, Канади – 10%, ПАР – 14%.

У таких категоріях, як одяг та взуття, охорона здоров’я, транспортні витрати та цифрові послуги, немає відчутної різниці між українцями та жителями порівнюваних країн.

Нагадаємо, згідно з даними держстату, у січні було зафіксовано сповільнення інфляції. У річному вимірі інфляція сповільнилася до 4,7%. У Держстаті акцентують, що ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. На 4,5-0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

Стало відомо, що на українців чекає поетапне здорожчання послуг водопостачання та водовідведення. Вартість послуг водопостачання зросте в середньому на 15%.