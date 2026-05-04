Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві перед парадом Путіна зникне мобільний інтернет: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Москві перед парадом Путіна зникне мобільний інтернет: що відомо
Офіційною причиною таких радикальних кроків називають «підвищені заходи безпеки»
колаж: glavcom.ua

5, 7 та 9 травня мобільний інтернет та зв’язок будуть відключені

У російській столиці готуються до безпрецедентних обмежень роботи мобільних мереж у період травневих свят. За повідомленнями джерел у телеком-галузі та розсилок операторів, мешканці Москви можуть залишитися без доступу до мережі та навіть можливості надсилати SMS. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними джерел, близьких до великих операторів (зокрема «Білайну» та «Ростелекому»), обмеження запроваджуватимуться в три етапи, що збігаються з репетиціями та проведенням параду:

  • 5 травня – день першої масштабної репетиції;
  • 7 травня – генеральна репетиція параду;
  • 9 травня – безпосередньо день святкування.
У Москві перед парадом Путіна зникне мобільний інтернет: що відомо фото 1
скріншот

Цьогорічні заходи безпеки оцінюються як «більш потужні», ніж у 2025 році. Крім мобільного інтернету, під блокування можуть потрапити:

  • Голосовий зв'язок та SMS: повідомляється про можливі перебої з доставкою повідомлень навіть у спальних районах.
  • Географія: обмеження діятимуть не лише в центрі міста, а й по всій території в межах МКАД.
  • «Білі списки»: за інформацією BBC, цього разу влада може відключити доступ навіть до «соціально значущих» ресурсів (держпослуги, месенджери), які зазвичай продовжують працювати під час блокувань.

Офіційною причиною таких радикальних кроків називають «підвищені заходи безпеки». Варто зазначити, що у 2026 році парад на Красній площі пройде в урізаному форматі – лише з пішими колонами та авіацією.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що відмова від використання важкої військової техніки на параді зумовлена необхідністю «мінімізації небезпеки» та поточною «терористичною активністю». Блокування зв'язку є частиною цього ж плану з протидії можливим атакам безпілотників та іншим загрозам.

Бізнес-спільнота Москви вже готується до збитків: очікується, що через відсутність інтернету некоректно працюватимуть сервіси таксі, каршерінгу, служби доставки та банківські термінали.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня Москва та область зазнали атаки ударних безпілотників. Попередньо дрони пролетіли через кілька інших регіонів і близько першої години ночі досягли російської столиці, де жителі почули гучні вибухи. Про це пише «Главком».

Один із вибухів стався на Мосфільмівській вулиці. Внаслідок інциденту постраждав житловий комплекс «Мосфільмівський». За словами мера міста Сергія Собяніна, у будинку на 36-му поверсі вибило стіни у трьох кімнатах.

Читайте також:

Теги: Москва мобільний зв’язок парад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інсталяція у Варшаві
Останній парад Путіна
Сьогодні, 10:28
Без техніки і без перемог: що не так із парадом Путіна
Без техніки і без перемог: що не так із парадом Путіна
29 квiтня, 17:36
Москва вважає Угорщину ворожою країною
Парламентські вибори в Угорщині: чи вітатиме Кремль Мадяра з перемогою
13 квiтня, 15:50
Україна просить Туреччину розглянути можливість організації зустрічі на рівні президента Зеленського і Путіна
Переговори з РФ: Україна звернулася до Туреччини за допомогою
19 квiтня, 16:58
Глава МЗС закликав інші країни підтримати приклад балтійських держав
Сибіга подякував країнам Балтії за відмову пропустити літак Фіцо на парад до Путіна
20 квiтня, 11:26
Москва оголосила помаранчевий рівень небезпеки через негоду
Сніг і шквали накрили Москву. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки
27 квiтня, 09:44
У Білому домі вперше провели військовий парад для короля Британії
Військовий парад у Білому домі для короля Британії не обійшовся без курйозу (відео)
28 квiтня, 21:31
Парад в Москві пройде без участі колон військової техніки та курсантів військових училищ
Путін злякався? Парад у Москві вперше за 20 років пройде без техніки
29 квiтня, 12:03
Туск не радить Україні іти на поступки РФ
Туск оцінив мирну пропозицію Кремля
Вчора, 18:59

Соціум

У Москві перед парадом Путіна зникне мобільний інтернет: що відомо
У Москві перед парадом Путіна зникне мобільний інтернет: що відомо
Зірки «Пригод Електроніка» поширюють новий фейк про ЗСУ (відео)
Зірки «Пригод Електроніка» поширюють новий фейк про ЗСУ (відео)
Самару атакували дрони: що відомо
Самару атакували дрони: що відомо
Politico: Економічна криза на Кубі досягла критичної точки
Politico: Економічна криза на Кубі досягла критичної точки
Daily Mail: Війна в Ірані паралізувала один із найпопулярніших курортів світу
Daily Mail: Війна в Ірані паралізувала один із найпопулярніших курортів світу
На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua