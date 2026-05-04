У Москві перед парадом Путіна зникне мобільний інтернет: що відомо

5, 7 та 9 травня мобільний інтернет та зв’язок будуть відключені

У російській столиці готуються до безпрецедентних обмежень роботи мобільних мереж у період травневих свят. За повідомленнями джерел у телеком-галузі та розсилок операторів, мешканці Москви можуть залишитися без доступу до мережі та навіть можливості надсилати SMS. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними джерел, близьких до великих операторів (зокрема «Білайну» та «Ростелекому»), обмеження запроваджуватимуться в три етапи, що збігаються з репетиціями та проведенням параду:

5 травня – день першої масштабної репетиції;

7 травня – генеральна репетиція параду;

9 травня – безпосередньо день святкування.

Цьогорічні заходи безпеки оцінюються як «більш потужні», ніж у 2025 році. Крім мобільного інтернету, під блокування можуть потрапити:

Голосовий зв'язок та SMS: повідомляється про можливі перебої з доставкою повідомлень навіть у спальних районах.

Географія: обмеження діятимуть не лише в центрі міста, а й по всій території в межах МКАД.

«Білі списки»: за інформацією BBC, цього разу влада може відключити доступ навіть до «соціально значущих» ресурсів (держпослуги, месенджери), які зазвичай продовжують працювати під час блокувань.

Офіційною причиною таких радикальних кроків називають «підвищені заходи безпеки». Варто зазначити, що у 2026 році парад на Красній площі пройде в урізаному форматі – лише з пішими колонами та авіацією.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що відмова від використання важкої військової техніки на параді зумовлена необхідністю «мінімізації небезпеки» та поточною «терористичною активністю». Блокування зв'язку є частиною цього ж плану з протидії можливим атакам безпілотників та іншим загрозам.

Бізнес-спільнота Москви вже готується до збитків: очікується, що через відсутність інтернету некоректно працюватимуть сервіси таксі, каршерінгу, служби доставки та банківські термінали.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня Москва та область зазнали атаки ударних безпілотників. Попередньо дрони пролетіли через кілька інших регіонів і близько першої години ночі досягли російської столиці, де жителі почули гучні вибухи. Про це пише «Главком».

Один із вибухів стався на Мосфільмівській вулиці. Внаслідок інциденту постраждав житловий комплекс «Мосфільмівський». За словами мера міста Сергія Собяніна, у будинку на 36-му поверсі вибило стіни у трьох кімнатах.