У «Дії» скорочено термін бронювання для деяких працівників

У разі укладання трудового договору з людьми, які порушили правила військового обліку, бронювання надаватиметься на строк не більше 45 днів

Підприємства критичної інфраструктури зможуть швидше продовжувати бронювання працівників після уточнення військово-облікових даних

Критично важливі для Сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу можуть швидше продовжити бронювання працівників, які вже виправили порушення, повʼязані з військовим обліком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».

«Раніше працівника могли забронювати на 45 днів, щоб він урегулював свій статус. Тепер, якщо дані вже виправлені, підприємство може одразу подати заяву про продовження бронювання – без анулювання попереднього статусу», – йдеться в заяві.

Щоб подати заяву на порталі «Дія»:

перевірте інформацію про юридичну особу; у блоці «Категорія працівників» оберіть «Працівники із порушенням військового обліку»; вкажіть актуальну категорію після продовження бронювання, якщо у вас їх кілька; внесіть дані працівника; перевірте заяву та підпишіть її кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

За словами пресслужби «Дії», якщо заяву подає уповноважена особа, її додатково засвідчує керівник підприємства або підписант, зазначений у Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Нагадаємо, мобілізація в Україні триває від початку повномасштабного вторгнення РФ. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу, якщо є придатними за станом здоров’я. Бронювання надає підприємцям можливість оформити відстрочку від мобілізації для своїх працівників.

Як повідомлялося, в Україні можуть переглянути правила бронювання працівників через нестачу мобілізаційного ресурсу. Представники ЗСУ зможуть залучати до війська кваліфікованих фахівців з підприємств, знявши з них бронь.

До слова, в Україні вдосконалили механізм електронного бронювання військовозобов’язаних. Роботодавці можуть подовжити бронь для своїх співробітників у «безшовному» режимі через портал «Дія».