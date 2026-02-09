lifecell розкритикував об’єднання вежової інфраструктури «Київстару» та Vodafone

Компанія вважає, що об'єднання пасивної мобільної інфраструктури двох найбільших операторів призведе до монополізації

Телекомунікаційна компанія lifecell застерегла від можливого об’єднання вежової інфраструктури мобільних операторів «Київстар» та Vodafone. Компанія вважає, що угода може призвести до монополізації телеком-ринку, зниження конкуренції та створити ризики для національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу lifecell.

«Конкуренція незалежних операторів протягом багатьох років сформувала динамічний, інноваційний і доступний ринок. Вона стимулювала модернізацію мереж, впровадження нових технологій і сервісів, а також стримувала зростання вартості послуг. Але зараз цей прогрес під загрозою», – йдеться в заяві.

Компанія вважає, що об'єднання пасивної мобільної інфраструктури двох найбільших операторів призведе до монополізації та структурного перекосу телеком-ринку. Наслідки цієї транзакції вийдуть далеко за межі ринку мобільного зв'язку.

«Саме розгалуженість інфраструктури допомогла забезпечити роботу сил оборони, екстрених служб та підтримала абонентів під час кібератаки на одного з мобільних операторів у 2023 році. Тому питання стійкості телеком-ринку під час війни залишається актуальним як ніколи», – повідомляє lifecell.

Крім того, надмірне зосередження критичної інфраструктури в одних руках може сприйматися як сигнал підвищеного ризику, стримуючи інвестиції в телекомунікаційний сектор, вважає мобільний оператор. lifecell наголошує, що рішення щодо можливого об'єднання інфраструктури має ухвалюватися з урахуванням довгострокових наслідків для конкуренції, розвитку телеком-ринку та безпеки країни.

Нагадаємо, у 2025 році стало відомо, що мобільні оператори «Київстар» та Vodafone провели обмін частотами у діапазоні 2100 МГц. Обмін частотами дозволяє ліквідувати фрагментацію спектра, створивши безперервні блоки частот.

До слова, Антимонопольний комітет надав дозвіл найбільшому мобільному оператору «Київстар» придбати сервісу з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua. ПрАТ «Київстар» отримало дозвіл на набуття контролю над ТОВ «МТПК», яке володіє торговельною маркою Tabletki та є основною юридичною особою сервісу.

До слова, у 2025 році мобільний оператор «Київстар» підписав угоду про придбання групи Uklon, яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Вартість угоди склала $155,2 млн.