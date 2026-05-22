SpaceX перенесла історичний запуск ракетної системи Starship V3: у чому причина

Лариса Голуб
Нова ракета SpaceX Starship V3 пристикована до Зоряної бази під час 12-го випробувального польоту, 21 травня 2026 року
фото: скрин з відео
Компанія SpaceX відклала політ ракетної системи через технічні проблеми

Американська компанія SpaceX була змушена відкласти дванадцятий випробувальний політ своєї новітньої ракетної системи Starship V3 через раптові технічні проблеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC та Space.com.

Запуск мав відбутися на приватному космодромі компанії Старбейс, розташованому в Бока-Чіка, штат Техас. Для старту Starship V3 у ніч на п’ятницю, 22 травня, було виділене спеціальне 90-хвилинне вікно. Проте фахівці зафіксували технічні несправності, через які місію довелося оперативно перенести.

Наступну спробу запуску гігантської ракети SpaceX запланувала вже на суботу, 23 травня.

Зауважимо, Модифікація V3 є наступним етапом еволюції космічної системи Ілона Маска. Ця ракета відрізняється від попередніх зразків покращеними характеристиками:

  • Габарити: У повністю складеному вигляді (космічний корабель разом із прискорювачем Super Heavy) система має висоту 122 м.
  • Потужність: Ракета оснащена абсолютно новими модернізованими двигунами, які здатні забезпечити колосальну тягу у 8,3 млн кг.

Як і під час більшості попередніх випробувальних місій, на борту Starship V3 немає астронавтів чи комерційних супутників від сторонніх замовників. Замість цього компанія використовує для тестів макетні зразки власних інтернет-супутників Starlink, аби перевірити механізми розгортання та витривалість конструкції у реальних умовах польоту.

SpaceX декларує масштабні космічні плани на найближчі роки і прагне довести інтенсивність своїх стартів до рекордних 10 тис. запусків ракет на рік.

«Главком» писав, що мільярдер Ілон Маск повідомив, що SpaceX змінює стратегічний фокус і зосереджується на створенні самодостатнього міста на Місяці, відкладаючи реалізацію аналогічного проєкту на Марсі. Він пояснив, що реалізація марсіанського проєкту ускладнюється орбітальною динамікою. За його словами, запуск ракет на Марс можливий лише під час максимального зближення планет, яке відбувається приблизно раз на 26 місяців, а сам переліт триває близько пів року.

Нагадаємо, українська компанія Stetman працює над створенням власного супутникового сузір’я на низькій навколоземній орбіті, яке має забезпечити зв’язок для військових та інших критично важливих структур держави. Тестовий супутник компанія планує вивести на орбіту у жовтні 2026 року. Для запуску вже досягнуто домовленості зі SpaceX. Повноцінне розгортання мережі має розпочатися у 2027 році та триватиме близько трьох років. Загалом угруповання може складатися з приблизно 360 супутників.

