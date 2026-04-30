Оператори заблокували 100 тис спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Кожен абонент може допомогти очистити мережу від «телефонного спаму»
Фактично за пів року, починаючи з жовтня 2025 року, українські мобільні оператори заблокували 100 тис номерів, які використовувалися для розсилки спаму та нав'язливих дзвінків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
У відомстві наголошують: боротьба зі спамом триває, і кожен абонент може допомогти очистити мережу від «телефонного спаму». Для цього розроблено чіткий механізм подання скарг.
Як поскаржитися на спам: три дієві способи
Якщо вам надокучають рекламні пропозиції або підозрілі виклики, скористайтеся одним із варіантів:
1. Зверніться до свого мобільного оператора:
- Vodafone: через мобільний застосунок або за номерами 111 чи 0 800 400 111 (в Україні), +38 050 400 111 (у роумінгу).
- Kyivstar: у застосунку або за номерами 466 чи 0 800 300 466 (в Україні), 105466# (у роумінгу).
- Lifecell: у застосунку або за номерами 5433 чи 0 800 20 5433 (в Україні), +38 063 5433 111 (у роумінгу).
2. Урядова «гаряча лінія»: Надішліть скаргу на номер 1545.
3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку: Зверніться до Національної комісії, заповнивши форму на їхньому офіційному сайті.
Кого блокують у першу чергу
Система автоматично ідентифікує номер як спам-джерело, якщо він відповідає принаймні двом критеріям із наведеного списку:
- На номер неможливо здійснити зворотний виклик.
- Замість живої людини звучить автоавтовідповідач (записане повідомлення).
- Виклики зазвичай тривають менше хвилини або проходять без спілкування.
- Номер використовується лише для вихідних дзвінків (без SMS та інтернету).
- Понад 50% викликів здійснюються на різні, не пов’язані між собою номери.
- На цей номер надходять масові скарги від інших користувачів.
«Главком» писав, що в Україні набули чинності нові правила мобільного зв’язку, які дозволяють боротися зі спам-дзвінками та нав’язливою рекламою. Мобільні оператори отримали право блокувати підозрілі виклики, а абоненти – можливість самостійно скаржитися на нав’язливі номери.
Згідно з правилами, компанії, що телефонують клієнтам, повинні мати укладений договір із мобільним оператором та використовувати лише заздалегідь зареєстровані номери. Виклики з інших номерів вважатимуться спамом і автоматично блокуватимуться.
