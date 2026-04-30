Головна Новини
search button user button menu button

Оператори заблокували 100 тис спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Кожен абонент може допомогти очистити мережу від «телефонного спаму»

Фактично за пів року, починаючи з жовтня 2025 року, українські мобільні оператори заблокували 100 тис номерів, які використовувалися для розсилки спаму та нав'язливих дзвінків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

У відомстві наголошують: боротьба зі спамом триває, і кожен абонент може допомогти очистити мережу від «телефонного спаму». Для цього розроблено чіткий механізм подання скарг.

Як поскаржитися на спам: три дієві способи

Якщо вам надокучають рекламні пропозиції або підозрілі виклики, скористайтеся одним із варіантів:

1. Зверніться до свого мобільного оператора:

  • Vodafone: через мобільний застосунок або за номерами 111 чи 0 800 400 111 (в Україні), +38 050 400 111 (у роумінгу).
  • Kyivstar: у застосунку або за номерами 466 чи 0 800 300 466 (в Україні), 105466# (у роумінгу).
  • Lifecell: у застосунку або за номерами 5433 чи 0 800 20 5433 (в Україні), +38 063 5433 111 (у роумінгу).

2. Урядова «гаряча лінія»: Надішліть скаргу на номер 1545.

3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку: Зверніться до Національної комісії, заповнивши форму на їхньому офіційному сайті.

Кого блокують у першу чергу

Система автоматично ідентифікує номер як спам-джерело, якщо він відповідає принаймні двом критеріям із наведеного списку:

  • На номер неможливо здійснити зворотний виклик.
  • Замість живої людини звучить автоавтовідповідач (записане повідомлення).
  • Виклики зазвичай тривають менше хвилини або проходять без спілкування.
  • Номер використовується лише для вихідних дзвінків (без SMS та інтернету).
  • Понад 50% викликів здійснюються на різні, не пов’язані між собою номери.
  • На цей номер надходять масові скарги від інших користувачів.

«Главком» писав, що в Україні набули чинності нові правила мобільного зв’язку, які дозволяють боротися зі спам-дзвінками та нав’язливою рекламою. Мобільні оператори отримали право блокувати підозрілі виклики, а абоненти – можливість самостійно скаржитися на нав’язливі номери.

Згідно з правилами, компанії, що телефонують клієнтам, повинні мати укладений договір із мобільним оператором та використовувати лише заздалегідь зареєстровані номери. Виклики з інших номерів вважатимуться спамом і автоматично блокуватимуться.

Теги: телефон мобільні оператори українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua