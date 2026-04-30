Оператори заблокували 100 тис спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки

У відомстві наголошують: боротьба зі спамом триває

Кожен абонент може допомогти очистити мережу від «телефонного спаму»

Фактично за пів року, починаючи з жовтня 2025 року, українські мобільні оператори заблокували 100 тис номерів, які використовувалися для розсилки спаму та нав'язливих дзвінків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

У відомстві наголошують: боротьба зі спамом триває, і кожен абонент може допомогти очистити мережу від «телефонного спаму». Для цього розроблено чіткий механізм подання скарг.

Як поскаржитися на спам: три дієві способи

Якщо вам надокучають рекламні пропозиції або підозрілі виклики, скористайтеся одним із варіантів:

1. Зверніться до свого мобільного оператора:

Vodafone: через мобільний застосунок або за номерами 111 чи 0 800 400 111 (в Україні), +38 050 400 111 (у роумінгу).

через мобільний застосунок або за номерами 111 чи 0 800 400 111 (в Україні), +38 050 400 111 (у роумінгу). Kyivstar: у застосунку або за номерами 466 чи 0 800 300 466 (в Україні), 105466# (у роумінгу).

у застосунку або за номерами 466 чи 0 800 300 466 (в Україні), 105466# (у роумінгу). Lifecell: у застосунку або за номерами 5433 чи 0 800 20 5433 (в Україні), +38 063 5433 111 (у роумінгу).

2. Урядова «гаряча лінія»: Надішліть скаргу на номер 1545.

3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку: Зверніться до Національної комісії, заповнивши форму на їхньому офіційному сайті.

Кого блокують у першу чергу

Система автоматично ідентифікує номер як спам-джерело, якщо він відповідає принаймні двом критеріям із наведеного списку:

На номер неможливо здійснити зворотний виклик.

Замість живої людини звучить автоавтовідповідач (записане повідомлення).

Виклики зазвичай тривають менше хвилини або проходять без спілкування.

Номер використовується лише для вихідних дзвінків (без SMS та інтернету).

Понад 50% викликів здійснюються на різні, не пов’язані між собою номери.

На цей номер надходять масові скарги від інших користувачів.

«Главком» писав, що в Україні набули чинності нові правила мобільного зв’язку, які дозволяють боротися зі спам-дзвінками та нав’язливою рекламою. Мобільні оператори отримали право блокувати підозрілі виклики, а абоненти – можливість самостійно скаржитися на нав’язливі номери.

Згідно з правилами, компанії, що телефонують клієнтам, повинні мати укладений договір із мобільним оператором та використовувати лише заздалегідь зареєстровані номери. Виклики з інших номерів вважатимуться спамом і автоматично блокуватимуться.