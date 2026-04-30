Антимонопольний комітет звернувся до найбільших мобільних операторів через «безлімітний» інтернет

За оцінкою АМКУ, реклама про «безлімітний» мобільний інтернет може вводити людей в оману

Комітет дійшов висновку, що після використання визначеного обсягу трафіку оператори значно знижують швидкість мобільного інтернету

Антимонопольний комітет закликав мобільних операторів Vodafone, «Київстар» та lifecell припинити поширювати неточну інформацію про так званий безлімітний інтернет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу комітету.

Як зазначається, Антимонопольний комітет виявив, що під час просування тарифних планів у різних каналах комунікацій оператори мобільного зв’язку використовують твердження «безлім», «безлімітний інтернет» та аналогічні формулювання.

Водночас встановлено, що після використання фіксованого обсягу інтернет-трафіку оператори суттєво знижують швидкість мобільного інтернету до рівня, який може ускладнювати або обмежувати повноцінне користування онлайн-сервісами.

Комітет встановив, що інформація про такі обмеження хоч і надається, проте розміщується у спосіб, який ускладнює її сприйняття, зокрема, розміщується дрібним шрифтом або у довідкових матеріалах, або надається через додаткові гіперпосилання.

«Таким чином, інформація щодо обмеження швидкості мобільного інтернету після використання фіксованого обсягу інтернет-трафіку не доводиться до споживача у чіткий, доступний та зрозумілий спосіб на етапі прийняття рішення щодо активації певного тарифного плану, що може призвести до того, що споживач буде розраховувати на відсутність будь-яких обмежень, у тому числі в частині швидкості передачі / отримання даних», – вказано в повідомленні.

Раніше «Главком» писав, що українські мобільні оператори «великої трійки» – Kyivstar, Vodafone та lifecell – оголосили про зміну вартості своїх послуг. Головною причиною зростання цін компанії називають суттєве подорожчання електроенергії для бізнесу, ріст витрат на пальне для генераторів та необхідність інвестувати в автономність мереж в умовах війни.