Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Антимонопольний комітет звернувся до найбільших мобільних операторів через «безлімітний» інтернет

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
За оцінкою АМКУ, реклама про «безлімітний» мобільний інтернет може вводити людей в оману
фото: Unsplash (ілюстративне)

Антимонопольний комітет закликав мобільних операторів Vodafone, «Київстар» та lifecell припинити поширювати неточну інформацію про так званий безлімітний інтернет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу комітету.

Як зазначається, Антимонопольний комітет виявив, що під час просування тарифних планів у різних каналах комунікацій оператори мобільного зв’язку використовують твердження «безлім», «безлімітний інтернет» та аналогічні формулювання.

Водночас встановлено, що після використання фіксованого обсягу інтернет-трафіку оператори суттєво знижують швидкість мобільного інтернету до рівня, який може ускладнювати або обмежувати повноцінне користування онлайн-сервісами.

Комітет встановив, що інформація про такі обмеження хоч і надається, проте розміщується у спосіб, який ускладнює її сприйняття, зокрема, розміщується дрібним шрифтом або у довідкових матеріалах, або надається через додаткові гіперпосилання.

«Таким чином, інформація щодо обмеження швидкості мобільного інтернету після використання фіксованого обсягу інтернет-трафіку не доводиться до споживача у чіткий, доступний та зрозумілий спосіб на етапі прийняття рішення щодо активації певного тарифного плану, що може призвести до того, що споживач буде розраховувати на відсутність будь-яких обмежень, у тому числі в частині швидкості передачі / отримання даних», – вказано в повідомленні.

Раніше «Главком» писав, що українські мобільні оператори «великої трійки» – Kyivstar, Vodafone та lifecell – оголосили про зміну вартості своїх послуг. Головною причиною зростання цін компанії називають суттєве подорожчання електроенергії для бізнесу, ріст витрат на пальне для генераторів та необхідність інвестувати в автономність мереж в умовах війни.

Теги: мобільні оператори Антимонопольний комітет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Телеком

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua