«Київстар» купив Tabletki.ua: вартість та подробиці угоди

Tabletki.ua увійде до портфеля цифрових сервісів групи Kyivstar

Найбільший мобільний оператор України «Київстар» завершив придбання 100% сервісу Tabletki.ua. Сума угоди склала 160 млн доларів. Про це повідомила пресслужба компанії після отримання дозволу Антимонопольного комітету України, пише «Главком».

Після угоди Tabletki.ua увійде до портфеля цифрових сервісів групи Kyivstar, куди вже належать медична інформаційна система Helsi, сервіс виклику авто Uklon, платформа Київстар ТБ та додаток «Мій Київстар». У компанії зазначають, що придбання дозволить розширити екосистему цифрових медичних послуг і зробити доступ до ліків зручнішим для користувачів.

Tabletki.ua – один із найбільших фармацевтичних онлайн-сервісів країни, який дозволяє знаходити, порівнювати ціни та бронювати ліки в аптеках. Платформа співпрацює з понад 14 тис. аптек по всій Україні та щомісяця обслуговує близько 10 мільйонів користувачів. Сервіс працює з 2008 року і охоплює всі міста з населенням понад 50 тис. осіб, за винятком тимчасово окупованих територій.

Раніше «Київстар» двічі подавав заявки на купівлю Tabletki.ua, але Антимонопольний комітет їх повертав на доопрацювання. Остаточно угоду вдалося закрити лише у лютому 2026 року. Засновниками сервісу є Олександр і Наталя Муравщики з партнерами.

У «Київстарі» наголошують, що придбання Tabletki.ua є частиною довгострокової стратегії розвитку цифрових сервісів та інвестицій в український ринок.

Нагадаємо, наприкінці січня Антимонопольний комітет надав дозвіл найбільшому мобільному оператору «Київстар» придбати сервісу з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua.

Раніше повідомлялося, що телекомунікаційна компанія «Київстар» готується придбати велику частку у найбільшій мережі магазинів техніки Comfy.

До слова, у 2025 році мобільний оператор «Київстар» підписав угоду про придбання групи Uklon, яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Вартість угоди склала $155,2 млн.