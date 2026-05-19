Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Мережа X обмежила дописи і відповіді користувачам без синьої галочки

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Мережа X обмежила дописи і відповіді користувачам без синьої галочки
Соцмережа намагається спонукати користувачів оплачувати «верифікацію»
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Соціальна мережа X жорстко обмежила безкоштовні акаунти

Для користувачів, які не мають платної підписки, соціальна мережа X (колишній Twitter) Ілона Маска запровадила радикальні обмеження. Відтепер власники неперевірених акаунтів (без синьої галочки) зможуть публікувати не більше 50-ти оригінальних дописів та залишати до 200 відповідей на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еngadget.

Повідомляється, що першими на нововведення звернули увагу користувачі платформи та спільнота Reddit, які почали масово скаржитися на блокування публікацій. Згодом адміністрація X оновила інформацію на офіційній сторінці свого довідкового центру:

  • Нові правила: ліміт становить 50 оригінальних постів та 200 коментарів на день для безкоштовних профілів.
  • Як було раніше: попередній добовий ліміт становив аж 2 400 публікацій на день.

Якщо користувач досягне нового щоденного ліміту, платформа автоматично заблокує можливість писати та надішле повідомлення про помилку.

Офіційно керівництво X позиціонує цей крок як частину масштабної кампанії з протидії спаму, дезінформації та засиллю автоматизованих ботів. Зокрема, раніше для цього компанія запустила функцію «про цей обліковий запис», яка відкриває дані про геолокацію профілю.

Проте аналітики впевнені, що це черговий стимул змусити аудиторію купувати платні пакети верифікації. Для тих, хто не хоче миритися з лімітами, найдешевший тарифний план X Premium «Basic» обійдеться у суму від $3 на місяць (або $32 за умови оплати на рік)/

«Главком» писав, що суд відхилив позов засновника Tesla до керівництва компанії OpenAI. Повідомляється, що присяжним знадобилося 90 хвилин обговорення, щоб ухвалити рішення про те, що позовні вимоги Маска втратили чинність.

До слова, генеральний директор Tesla Ілон Маск під час судового засідання заявив, що штучний інтелект здатен знищити людство, а причиною створення OpenAI назвав особисту образу з боку співзасновника Google. 

Читайте також:

Теги: Twitter гроші соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гроші, вилучені під час обшуку
$3 тис. за «послугу»: у Києві викрито схему незаконної легалізації іноземців
21 квiтня, 09:38
Будівля офісу Національної енергетичної компанії
Зростання зарплат в енергосекторі: компанія «Укренерго» переглянула фонд оплати праці
24 квiтня, 14:16
Жінці надсилали підроблені повістки та влаштовували через відеозв'язок імітацію «обшуків»
Житель Сумщини виманив у народної артистки $128 тис. під виглядом агента СБУ
30 квiтня, 12:35
Готівковий обіг в Україні зростає
Українці почали нести до банків більше готівки. Нацбанк назвав причину
1 травня, 16:39
Нова система підтримки сімей охоплює виплати від вагітності до вступу дитини до школи
Дитяча допомога у 2026 році: скільки родин вже отримали виплати
4 травня, 16:01
Агровиробники зможуть знайти потрібний інструмент підтримки – від субсидій до міжнародних грантів
Де аграрію знайти гроші: Мінекономіки зібрало всі програми в одному посібнику
5 травня, 20:29
ЄС хоче викорінити бідність до 2050 року
ЄС взяв курс на викорінення бідності: представлено нову стратегію
7 травня, 00:58
Депутатка офіційно подала скаргу до правоохоронних органів Італії
Російські хакери намагалися зламати Signal віцепрезидентки Європарламенту
8 травня, 21:16
Михайло Ясинський заявив, що сьогодні успішний трек можна запустити за $5-10 тис.
Відомий український продюсер пояснив, скільки артисту треба мати грошей, аби спровокувати «шалений успіх»
Вчора, 22:00

Телеком

Мережа X обмежила дописи і відповіді користувачам без синьої галочки
Мережа X обмежила дописи і відповіді користувачам без синьої галочки
Ілон Маск програв суд проти OpenAI
Ілон Маск програв суд проти OpenAI
Допоможе отримати витяг і сплатити штраф. У застосунку «Дія» зʼявився віртуальний асистент
Допоможе отримати витяг і сплатити штраф. У застосунку «Дія» зʼявився віртуальний асистент
У «Дії» скорочено термін бронювання для деяких працівників
У «Дії» скорочено термін бронювання для деяких працівників
«Укрзалізниця» запускає продаж усіх приміських квитків через застосунок
«Укрзалізниця» запускає продаж усіх приміських квитків через застосунок
У застосунку Приватбанку стався збій (оновлено)
У застосунку Приватбанку стався збій (оновлено)

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала ваду не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала ваду не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua