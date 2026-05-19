Мережа X обмежила дописи і відповіді користувачам без синьої галочки

Соціальна мережа X жорстко обмежила безкоштовні акаунти

Для користувачів, які не мають платної підписки, соціальна мережа X (колишній Twitter) Ілона Маска запровадила радикальні обмеження. Відтепер власники неперевірених акаунтів (без синьої галочки) зможуть публікувати не більше 50-ти оригінальних дописів та залишати до 200 відповідей на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еngadget.

Повідомляється, що першими на нововведення звернули увагу користувачі платформи та спільнота Reddit, які почали масово скаржитися на блокування публікацій. Згодом адміністрація X оновила інформацію на офіційній сторінці свого довідкового центру:

ліміт становить 50 оригінальних постів та 200 коментарів на день для безкоштовних профілів. Як було раніше: попередній добовий ліміт становив аж 2 400 публікацій на день.

Якщо користувач досягне нового щоденного ліміту, платформа автоматично заблокує можливість писати та надішле повідомлення про помилку.

Офіційно керівництво X позиціонує цей крок як частину масштабної кампанії з протидії спаму, дезінформації та засиллю автоматизованих ботів. Зокрема, раніше для цього компанія запустила функцію «про цей обліковий запис», яка відкриває дані про геолокацію профілю.

Проте аналітики впевнені, що це черговий стимул змусити аудиторію купувати платні пакети верифікації. Для тих, хто не хоче миритися з лімітами, найдешевший тарифний план X Premium «Basic» обійдеться у суму від $3 на місяць (або $32 за умови оплати на рік)/

