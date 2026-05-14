Допоможе отримати витяг і сплатити штраф. У застосунку «Дія» зʼявився віртуальний асистент

Допоможе отримати витяг і сплатити штраф. У застосунку «Дія» зʼявився віртуальний асистент
фото: «Дія»
У застосунку «Дія» запрацював асистент на основі штучного інтелекту «Дія.AI». Він дозволяє отримувати державні послуги через чат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

Сервіс наразі працює у режимі відкритого бета-тестування та вже підтримує оформлення довідок і сплату штрафів. «Дія.AI» може автоматично опрацьовувати запити користувачів, знаходити необхідні дані в державних реєстрах і формувати результати без заповнення складних форм.

Наразі ШІ-асистент підтримує три основні послуги:

  • формування витягу про місце проживання для дорослих;
  • оформлення витягу про місце проживання дитини;
  • сплату штрафів за порушення правил дорожнього руху.

У випадку зі штрафами система надсилає користувачу деталі порушення, суму та дату, а також дозволяє одразу здійснити оплату в кілька кроків із отриманням квитанції. На порталі «Дія» ШІ-асистент також може швидко формувати довідку про доходи – орієнтовно за дві хвилини.

«Дія.AI» працює на основі технологій Gemini від Google, однак персональні дані користувачів не передаються до зовнішніх моделей і обробляються у захищеному середовищі системи. У майбутньому користувачі зможуть отримувати ще більше послуг через чат, зокрема без необхідності самостійно шукати відповідні сервіси в застосунку.

Як повідомлялося, на порталі «Дія» запрацював перший у світі державний AI-асистент, який допомагатиме користувача.

До слова, правоохоронні органи у США все частіше використовують історію розмов із чат-ботами як ключові докази у кримінальних розслідуваннях

