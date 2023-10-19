Московська церква створює «православні ПВК» для війни в Україні – СБУ

У стінах релігійних установ росіяни вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ

Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника Кремля

Служба безпеки викрила керівництво російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За вказівками Московського патріархату ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

За даними слідства, одна з таких приватних військових компаній під назвою «Андріївський хрест» діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які задіяні на передовій в Україні.

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Під час відбору потенційних «кандидатів» перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий «досвід».

Після зарахування найманців до лав ПВК Московської церкви, вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб. Для маскування бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку «рекрутів» виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах РФ.

Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника Кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на «будівництво» храмів.

На підставі задокументованих фактів, Служба безпеки проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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У СБУ нагадали, що з початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 16 – митрополити церкви. Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирило вважає, що ядерна зброя створена за Божим задумом і її натхненником є преподобний Серафим Саровський.