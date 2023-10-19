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Московська церква створює «православні ПВК» для війни в Україні – СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Московська церква створює «православні ПВК» для війни в Україні – СБУ
У стінах релігійних установ росіяни вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ
фото з відкритих джерел

Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника Кремля

Служба безпеки викрила керівництво російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За вказівками Московського патріархату ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

За даними слідства, одна з таких приватних військових компаній під назвою «Андріївський хрест» діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які задіяні на передовій в Україні.

Під час відбору потенційних «кандидатів» перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий «досвід».

Після зарахування найманців до лав ПВК Московської церкви, вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб. Для маскування бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку «рекрутів» виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах РФ.

Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника Кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на «будівництво» храмів.

На підставі задокументованих фактів, Служба безпеки проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності.

У СБУ нагадали, що з початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 16 – митрополити церкви. Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирило вважає, що ядерна зброя створена за Божим задумом і її натхненником є преподобний Серафим Саровський. 

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Теги: патріарх Кирил хрест відео фінансування будівництво ядерна зброя гроші зброя церква

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