Meta намагається заощадити гроші? Instagram змінив вимоги до прямих трансляцій

Користувачі висловили своє невдоволення цією зміною в соціальних мережах, а деякі навіть попросили її скасувати

«Хостинг прямих трансляцій є дорогим»

Користувачі Instagram тепер повинні мати публічний акаунт з мінімум 1 тис. підписників, щоб вести прямі ефіри на платформі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TechCrunch.

Дотепер Instagram дозволяв будь-кому вести прямі ефіри, незалежно від кількості підписників та того, чи є акаунт публічним чи приватним. Видання пише, що цей крок стане ударом для користувачів.

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Користувачі висловили своє невдоволення цією зміною в соціальних мережах, а деякі навіть попросили її скасувати. Ця зміна робить функцію прямого ефіру в Instagram більш схожою на TikTok, оскільки додаток для коротких відео також вимагає, щоб користувачі мали щонайменше 1000 підписників, щоб вести прямий ефір. Для порівняння, YouTube вимагає, щоб канали мали щонайменше 50 підписників, щоб вести прямий ефір.

Хоча компанія не надала конкретної причини для цієї зміни, вона зазначила, що цей крок спрямований на поліпшення загального досвіду споживання прямих трансляцій. Ця зміна може обмежити трансляції низької якості, дозволяючи проводити прямі трансляції тільки користувачам із сформованою аудиторією.

«Це також може бути способом для Meta заощадити гроші. Оскільки хостинг прямих трансляцій є дорогим, Meta, можливо, вирішила, що не хоче підтримувати трансляції, які дивиться лише кілька глядачів», – йдеться у матеріалі.

До слова, батьківська компанія Facebook, Meta Platforms, розпочинає високоризикований судовий процес у Вашингтоні через звинувачення у створенні незаконної монополії в соціальних мережах шляхом витрати мільярдів доларів на придбання Instagram і WhatsApp. У цьому випадку антимонопольні органи США прагнуть скасувати угоди.