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Власника МЕТА на суді змушують продати Instagram і WhatsApp

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Власника МЕТА на суді змушують продати Instagram і WhatsApp
Федеральна торгова комісія США прагне змусити Meta реорганізувати бізнес або продати його частини
фото ілюстративне

Meta активно намагалася налагодити відносини з Трампом після його обрання, скасовуючи політики модерації контенту

Батьківська компанія Facebook, Meta Platforms, розпочинає високоризикований судовий процес у Вашингтоні через звинувачення у створенні незаконної монополії в соціальних мережах шляхом витрати мільярдів доларів на придбання Instagram і WhatsApp. У цьому випадку антимонопольні органи США прагнуть скасувати угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, придбання, які були зроблені більше 10 років тому, були спрямовані на усунення нових конкурентів, які могли б загрожувати статусу Facebook як провідної платформи соціальних мереж для користувачів. Про це повідомила Федеральна торгова комісія США. Вона подала цей позов у 2020 році, під час першого терміну президента Дональда Трампа.

Федеральна торгова комісія (FTC) прагне змусити Meta реорганізувати бізнес або продати його частини, зокрема Instagram та WhatsApp.

Головний юридичний директор Meta, Дженніфер Ньюстед, назвала позов слабким та перешкодою для інвестицій у технології, заявивши, що спроба FTC розірвати «велику американську компанію» абсурдна.

«Це абсурдно, що FTC намагається розділити велику американську компанію в той час, коли адміністрація намагається врятувати китайську TikTok», – написала вона.

Ця справа становить екзистенційну загрозу для Meta, яка, за деякими оцінками, отримує близько половини своїх рекламних доходів у США від Instagram. Водночас вона дає громадськості перший реальний показник того, наскільки рішуче нова адміністрація Трампа виконає свої обіцянки щодо боротьби з великими технологічними компаніями.

Meta активно намагалася налагодити відносини з Трампом після його обрання, скасовуючи політики модерації контенту, які, за словами республіканців, були схожі на цензуру, та пожертвувавши $1 мільйон на інавгурацію Трампа. Генеральний директор Meta, Марк Цукерберг, також неодноразово відвідував Білий дім останніми тижнями.

«FTC Трампа-Венса повністю готова до цього судового процесу», – заявив представник FTC Джо Саймонсон, додавши: «Нам пощастило мати одних із найпрацьовитіших і найрозумніших юристів у країні, які працюють цілодобово».

Очікується, що Цукерберг свідчитиме під час судового процесу, де його запитають про електронні листи, в яких він пропонував придбати додаток для обміну фотографіями Instagram, щоб нейтралізувати потенційного конкурента Facebook. Також його запитають про занепокоєння, яке він висловлював щодо того, що зашифрована служба обміну повідомленнями WhatsApp може перетворитися на соціальну мережу.

Meta стверджує у судових документах, що придбання Instagram у 2012 році та WhatsApp у 2014 році принесли користь користувачам. Компанія також заявляє, що попередні висловлювання Цукерберга більше не є актуальними через жорстку конкуренцію з боку TikTok від ByteDance, YouTube від Google та додатка для обміну повідомленнями від Apple.

Як користувачі проводять час у соціальних мережах і чи вважають вони ці платформи взаємозамінними, буде ключовим у цій справі. Meta має намір вказати на збільшення трафіку на Instagram і Facebook під час короткочасного припинення роботи TikTok у Сполучених Штатах у січні як доказ конкуренції, згідно із судовими документами.

Нагадаємо, Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі можлива. Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про передачу TikTok під контроль американських компаній усе ще залишається можливою, незважаючи на нещодавню паузу в перемовинах.

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Теги: Facebook WhatsApp Instagram США

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