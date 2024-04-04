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Міноборони повідомило, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони повідомило, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного
Електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації або побачити дані про себе
фото з відкритих джерел

Як зазначила заступниця міністра, е-кабінет завчасно буде створено для кожного військовозобов'язаного

 

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі будуть вирішувати, користуватися цією функцією чи ні. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

«Кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки», – зазначила вона.

За словами посадовиці, електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації або побачити дані про себе, що містяться в реєстрі, водночас не звертаючись до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки особисто.

Черногоренко також додала, що в електронному реєстрі військовозобов'язаних містяться тільки ті дані громадян, які прописані в законі й можуть сприяти зменшенню кількості помилок при військовому обліку. При цьому кожен може подати через електронний інтерфейс ті дані, які вважає за потрібне.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Зокрема, у законі про е-кабінет військовозобов'язаного немає норм про вручення повісток.

До слова, закон про е-кабінет військовозобов'язаного дозволить спростити бюрократичні питання. Зокрема він дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

Теги: Міноборони війна застосунок мобілізація

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