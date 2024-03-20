Кількість пацієнтів із ПТСР в Україні зросла майже учетверо: причини та симптоми

Симптоми розладу – гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із памʼяттю, порушення сну, надмірна втома, дратівливість, головні болі

У 2023 році кількість пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) зросла майже в чотири рази в порівнянні з 2021 роком, а за перші два місяці 2024 року діагноз встановлено фактично такій же кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

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Зазначається, що за різними оцінками, ПТСР може розвиватися у 12-20% людей, які пережили травматичну подію або були свідками такої. Протягом останніх двох років в електронній системі охорони здоров’я фіксується значне збільшення пацієнтів зі встановленим діагнозом посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Показники у розрізі цифр за роками виглядають так:

2021 рік – 3 167 пацієнтів,

2022 рік – 7 051 пацієнт,

2023 рік – 12 494 пацієнти,

2024 рік – 3 292 пацієнти (станом на 06.03.2024).

«На ПТСР страждають незалежно від статі і віку. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події – як правило, протягом перших трьох місяців. Вони можуть проявлятися через гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із памʼяттю та емоційною сферою, порушення сну, надмірну втому, дратівливість, головні болі, намагання уникнути всього, що нагадує про травмуючу подію тощо», – йдеться у повідомленні МОЗ.

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З початком повномасштабної війни в Україні почали все більше говорити про ПТСР. Стосується це як військових, які постійно ризикують життям, так і цивільних, які пережили й переживають окупацію, обстріли та інші складові війни.

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це психічне порушення, яке може виникнути у будь-кого після тривожних, страшних або жахливих подій, таких як війна, бойові дії, терористичні акти, насильство або тяжкі аварії.

Посттравматичний стресовий розлад може виникнути у людей, які:

безпосередньо пережили травматичну подію;

стали свідками травматичної події, що сталася з іншими людьми;

отримали новину про те, що подія сталася з близькою людиною;

повторно контактували з жахливими подробицями травми.

Якщо після травми не дати собі прожити переживання та зрозуміти відчуття – розвиватиметься ПТСР.

Зауважимо, ПТСР – це не лише психічне захворювання. Дисбаланс гормонів стресу (адреналіну та кортизолу) спричинює порушення роботи усіх систем органів – серцево-судинної, ендокринної, імунної тощо.

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Симптоми ПТСР

Симптоми можуть проявлятися через гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми з памʼяттю та емоційною сферою, порушення сну, надмірну втому, дратівливість, головні болі, намагання уникнути всього, що нагадує про травматичну подію тощо. Для сформованого ПТСР характерне постійне переживання травми, тригери-нагадування, флешбеки, інтрузії – спогади з минулого, які втручаються в теперішнє і заважають жити.

Уникнення згадувань про подію, яка травмувала, – найбільш характерний і небезпечний симптом.

ПТСР може супроводжуватись такими симптомами:

постійні думки про травматичні події, які виникають мимоволі, сняться або виникають, як флешбеки;

відчуття постійної небезпеки;

гіперзбудженість;

уникнення згадок про травму;

панічні атаки: відчуття страху, поверхневе дихання, нудота, прискорене серцебиття, біль у грудях;

зловживання алкоголем, сигаретами чи наркотиками;

негаразди у буденному житті;

проблеми в стосунках, віддалення від партнера;

суїцидальні думки.

Варто зазначити, що ПТСР може призвести до тяжких наслідків, зокрема алкогольної або наркотичної залежності, деменції, серцевого нападу, інфаркту, суїциду.

ПТСР здебільшого виліковний та успішно минає у більшості пацієнтів. У разі появи перших симптомів МОЗ закликає якомога швидше звернутися по допомогу.

Як полегшити симптоми ПТСР без лікаря?

Підтримка: важливо мати підтримку від родини, друзів або товаришів по збройних силах. Обговорення власних почуттів і досвіду з кимось, хто розуміє вас, може допомогти вам впоратися з емоційними навантаженнями.

важливо мати підтримку від родини, друзів або товаришів по збройних силах. Обговорення власних почуттів і досвіду з кимось, хто розуміє вас, може допомогти вам впоратися з емоційними навантаженнями. Відпочинок та релаксація: медитація, глибоке дихання, йога або просто прогулянки на свіжому повітрі.

медитація, глибоке дихання, йога або просто прогулянки на свіжому повітрі. Фізична активність: регулярна фізична активність може допомогти зменшити стрес і покращити настрій. Спробуйте включити у свій розпорядок дня фізичні вправи, такі як прогулянки, біг, плавання або йога.

регулярна фізична активність може допомогти зменшити стрес і покращити настрій. Спробуйте включити у свій розпорядок дня фізичні вправи, такі як прогулянки, біг, плавання або йога. Самостійні техніки доведення: ведення щоденника або відстежування ваших думок і почуттів, можуть допомогти вам зрозуміти свої емоції та відчути більший контроль над ними.

ведення щоденника або відстежування ваших думок і почуттів, можуть допомогти вам зрозуміти свої емоції та відчути більший контроль над ними. Обмеження стресових ситуацій: спробуйте уникати ситуацій або подразників, які можуть викликати або поглибити ваші симптоми ПТСР, де це можливо.

спробуйте уникати ситуацій або подразників, які можуть викликати або поглибити ваші симптоми ПТСР, де це можливо. Використання допоміжних засобів: деякі люди знаходять полегшення в використанні технік заспокоєння, таких як музика, природні звуки або ароматерапія.

Важливо пам'ятати, що ці методи можуть бути корисними для керування симптомами ПТСР, але вони не заміняють професійну медичну допомогу. Якщо симптоми ПТСР продовжуються або погіршуються, важливо звернутися до лікаря або психотерапевта для отримання професійної допомоги.

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Ознаки ПТСР у близької людини, на які варто звернути увагу:

Різка зміна поведінки: якщо життєрадісна говірлива людина почала мовчати, уникати контактів, або навпаки – тиха та спокійна почала іти на контакт в надмірній кількості. Це можна прослідкувати як у дітей, так і в дорослих.

якщо життєрадісна говірлива людина почала мовчати, уникати контактів, або навпаки – тиха та спокійна почала іти на контакт в надмірній кількості. Це можна прослідкувати як у дітей, так і в дорослих. Зловживання алкоголем .

. Відсутність сил пригнічений стан .

. Порушення сну .

. Порушення апетиту .

. Гнівні емоції внаслідок маленьких незначних причин.

ПТСР може суттєво впливати на якість життя та здоров'я, тому важливо надати рідним підтримку, допомогу та доступ до професійної психологічної допомоги.

Як отримати допомогу?

У МОЗ радять звернутися до свого сімейного лікаря або до сімейного лікаря в тому медичному закладі, який має договір з НСЗУ за пакетом «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». У разі потреби відбувається перенаправлення до вузького спеціаліста ― психолога, психотерапевта або психіатра.

Поширені міфи про ПТСР

Міф: усі, хто переживає війну та горе, матимуть ПТСР.

Правда: психіка більшості людей справляється з наслідками травматичних подій. За різними даними, лише в 10-30% людей розвивається ПТСР. Крім того, існують спеціальні техніки, які доказово зменшують ймовірність розвитку ПТСР.

Міф: якщо одразу після психологічної травми в людини з’являється безсоння, депресивні думки, тривожність – це ПТСР.

Правда: ПТСР найчастіше розвивається протягом трьох місяців після травматичної події, та з часом симптоми можуть посилюватись. Одразу після події може бути гострий стрес і відповідні симптоми, які зменшуються з часом.

Міф: коли людина потрапляє в безпечні умови, ПТСР не проявляється.

Правда: іноді симптоми все ж проявляються, навіть у безпечних для людини умовах. Психіка ніби розслабляється і починає продукувати негативні переживання, тривогу, флешбеки.

Міф: ПТСР розвивається лише у «слабаків».

Правда: розвиток ПТСР залежить від багатьох чинників, серед яких особливості самої травми, її тривалість, особиста значущість травматичної події для людини. Пошук допомоги при ПТСР навпаки означає силу і бажання людини жити повноцінним життям.

Міф: ПТСР не лікується, людина божеволіє і вже ніколи не зможе нормально жити.

Правда: у психотерапії та психіатрії є чимало доказових і ефективних підходів до лікування ПТСР. Звернутися до спеціаліста при ПТСР – це необхідність, яка дає можливість одужати.

Як лікувати ПТСР?

Лікування посттравматичного стресового розладу може включати комбінацію психотерапії, ліків і самозахисних стратегій. Ось деякі з них:

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Психотерапія: однією з найефективніших методів є когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), яка допомагає особі розібратися зі своїми думками та емоціями щодо травматичних подій і розвивати стратегії копінгу.

однією з найефективніших методів є когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), яка допомагає особі розібратися зі своїми думками та емоціями щодо травматичних подій і розвивати стратегії копінгу. ЕМДР-терапія: використання рухів очей або інших видів більш бічного стимулювання для обробки травматичних спогадів і зменшення стресу.

використання рухів очей або інших видів більш бічного стимулювання для обробки травматичних спогадів і зменшення стресу. Ліки: антидепресанти або анксіолітики можуть бути призначені для лікування симптомів ПТСР, зокрема депресії, тривожності та проблем зі сном.

антидепресанти або анксіолітики можуть бути призначені для лікування симптомів ПТСР, зокрема депресії, тривожності та проблем зі сном. Групова терапія: надає можливість спілкуватися з іншими, які пережили подібні травматичні досвіди, і знаходити підтримку.

надає можливість спілкуватися з іншими, які пережили подібні травматичні досвіди, і знаходити підтримку. Самозахисні стратегії: релаксаційні вправи, медитацію, фізичну активність та стратегії дихання.

релаксаційні вправи, медитацію, фізичну активність та стратегії дихання. Інші терапевтичні методи: деякі люди також знаходять користь в інших формах терапії, таких як мистецтвотерапія, музикотерапія або зоотерапія.

Лікування ПТСР може бути індивідуалізованим, і кожна людина може вимагати різних комбінацій терапевтичних підходів. Важливо звернутися до кваліфікованого фахівця з психічного здоров'я, який може допомогти вам розробити план лікування, який відповідає вашим потребам і симптомам.

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