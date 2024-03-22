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Поліція назвала кількість жертв внаслідок масштабного удару по Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Поліція назвала кількість жертв внаслідок масштабного удару по Україні
Через російські обстріли пошкоджено понад 100 будівель
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Унаслідок нічних обстрілів РФ по Україні загинули п'ятеро цивільних

Унаслідок нічного масованого обстрілу російські війська вбили п'ятьох цивільних та ще близько 30 поранили. Обстрілами пошкоджено понад 100 будівель, серед них – об'єкти енергоінфраструктури. Про це повідомила Нацполіція.

Станом на 15:00 відомо про двох загиблих у Хмельницькій області. Ще восьмеро осіб травмовані, одну жінку вдалось врятувати з-під завалів.

Ще троє цивільних загинули в Запорізькій області. За даними обласної адміністрації, вбиті 8-річна дівчинка та її 35-річний батько, які загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя. Також унаслідок удару загинув 62-річний водій тролейбуса, який їхав по греблі ДніпроГЕС у момент російського удару.

Поліція повідомляє про 15 постраждалих на Запоріжжі, утім вже стало відомо, що їхня кількість зросла до 20. Серед поранених – поліцейський.

Також, за даними поліції, двоє людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Івано-Франківщині, одна – у Харківській області.

За усіма фактами воєнних злочинів РФ розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. 

Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

До слова, під час атаки 22 березня зранку у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.

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Теги: війна обстріл смерть російська ракета росія

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